Ексначальник Генштабу чесно відповів на критику Федорова щодо корпусної системи

Михайло Федоров, ексміністр оборони, висловився після своєї відставки щодо проблем в українській армії. Однією з ключових він вважає те, що корпусна система наразі не запрацювала. Однак у Генштабі мають іншу думку щодо цього питання.

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов у розмові з 24 Каналом заявив, що запровадження корпусної системи не було спонтанним рішенням. Обговорення цієї реформи велося ще за каденції генерала Валерія Залужного на посаді Головнокомандувача Збройних Сил.

Потрібно було створити іншу функціональну систему управління

Гнатов нагадав, що тоді довго тривали обговорення і опрацювання корпусної системи, навіть виникали суперечки.

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"Коли мене запитали на експертному рівні, оскільки тоді я очолював тактичну групу "Куп'янськ", я беззаперечно підтримав цю систему і сказав, що її потрібно запровадити. Необхідно трансформувати систему управління угрупованнями Збройних Сил, тому що на той час це відбувалося на рівні тимчасово створених органів управління", – підкреслив він.

Гнатов сказав, чи вдалося реалізувати корпусну систему у ЗСУ: дивіться відео

Така ситуація, нагадав начальник Генштабу, виникла на початку війни, коли потрібно було сформувати ці органи. Це було передбачено всіма доктринами і є, по суті, нормальним військовим явищем. Але на той момент було очевидно, що ефективності таких органів управління недостатньо.

Я підтримав це, тому що також керував тимчасово створеним угрупованням, у якому за штатною чисельністю були представники 96 різних військових частин. Це дуже складно. Управління армійського корпусу – це штатний орган, сформований, підготовлений, злагоджений, навчений алгоритмам, прийомам. Він має пройти певні процедури підготовки і оцінки готовності та бути допущений до виконання завдань,

– наголосив Андрій Гнатов.

Тому головна мета була у створенні іншої функціональної системи управління. Це завдання, з огляду на умови, в яких воно проводилось, як вважає ексначальник Генштабу, було виконано дуже добре.

У короткий термін, за його словами, вдалося сформувати 16 управлінь армійських корпусів, провести їх злагодження, навчання, підготовку і застосувати в операції в Збройних Силах, а також два корпуси в інших військових формуваннях. На сьогодні вони складають основу управління Силами оборони на оперативному рівні.

Нагадаємо, що Михайло Федоров на брифінгу після своєї відставки торкнувся теми корпусної системи в українській армії. Він зазначив, що є корпуси, які успішно просуваються щомісяця або не втрачають територій, а є ті, у яких постійно змінюється командування.

Крім того, за словами ексміністра, суттєво відрізняється чисельність корпусів: до одних входять 5 бригад, до інших – 12. Водночас через постійне перекидання батальйонів між різними бригадами неможливо вибудувати ефективну систему управління.