Адвокат Сергія Гнезділова поскаржився до суду на незаконне затримання військового

Адвокат Сергія Гнезділова Олександр Шадрін поскаржився до суду. Він заявив, що військового буцімто затримали незаконно.

Про це захисник військовослужбовця повідомив на сторінці у фейсбуці. Адвокат також пояснив, чому вважає затримання Гнезділова незаконним.

До теми Перше публічне СЗЧ: все про справу військового Сергія Гнезділова

Адвокат Гнезділова заявив про незаконне затримання

Захисник військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова Олександр Шадрін подав скаргу до суду через нібито "незаконне затримання". Адвокат заявив, що зафіксував два порушення процедури.

Так, Шадрін стверджує, що за весь час досудового розслідування відповідний орган та прокуратура нібито так і не отримали ухвалу про дозвіл на затримання особи. Крім того, адвокат також заявляє, що у протоколі про затримання не вказали, за що саме затримали Сергія Гнезділова. За словами Шадріна, у протоколі вказано лише номер статті Кримінального кодексу, за якою затримали військового.

Відтак, адвокат Гнезділова вже подав скаргу до суду.

Відповідно до міжнародних зобов'язань України суд має перевірити законність затримання та звільнити особу, якщо затримання є незаконним (пункт 4 статті 5 Європейської конвенції з прав людини). Скарга подана за місцем тримання затриманого Сергія Гнезділова відповідно до статті 206 КПК (Кримінально-процесуального кодексу – 24 Канал),

– написав адвокат у мережі.

Нагадаємо, що військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова затримали 9 жовтня. У Державному бюро розслідувань уточнили, що військового затримали у рамках відкритого провадження про дезертирство.