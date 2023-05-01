Годинна нарада та наслідки російських атак: Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський 1 травня традиційно звернувся до українців. Він розповів, що тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом.

Перше питання наради – наслідки російських ракетних ударів. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

До речі Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Про що була нарада президента

Зеленський розповів, що з партнерами працюють, аби захист неба став іще надійнішим. Крім того, обговорили ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки.

Окремо говорили про питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також – ситуація на поки що окупованій території й протидія Росії. Президент нагадав про Чернігівщину. Росіяни обстріляли село Лизунівка, зруйнували школу.

Цей удар забрав життя підлітка – хлопець 2009 року народження… 14 років дитині! Він просто був неподалік школи,

– наголосив глава держави.

У Павлограді Дніпропетровської області ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань.

Переговори Зеленського

Президент провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи у травні, яка наближає справедливий мир, тобто поразку окупанта. Також Зеленський подякував Канаді й особисто Премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку нашої держави. Готують програму довготривалої оборонної співпраці між Україною та Канадою. Важливо, що Канада вже почала конфіскацію російських активів. Обговорили й санкційний тиск, і нашу політичну взаємодію. Крім того, Зеленський говорив із Премʼєр-міністром Нової Зеландії Гіпкінсом. Подякував за принциповість у захисті міжнародного права. Подякував і за участь Нової Зеландії в підготовці наших воїнів. Річниця заснування 140-го окремого центру спецоперацій Глава держави, що сьогодні вже десята річниця з дня заснування однієї зі славетних українських військових частин, а саме – 140-го окремого центру спеціальних операцій. Це дуже майстерні воїни – рішучі, міцні та надзвичайно досвідчені,

– зазначив Зеленський. Він розповів, що бійці брали участь в обороні та звільненні Київщини – Бучі, Гостомеля, Бородянки та інших міст і сіл, Харківщини – Ізюма, Чугуєва. Виконували стратегічно важливі місії на південних напрямках, потужно билися проти окупантів на Донбасі.

Дивіться звернення Зеленського: відео