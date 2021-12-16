Гогілашвілі живе у будинку бізнесменів-порушників, його сусід – Буданов, – "Слідство. Інфо"

Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом. Ймовірно, його сусідом є ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.

Журналісти видання оприлюднили результати розслідування "Дружочки". Його фігурантами є глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та вже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.

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Буданов та Гогілашвілі можуть жити в одному будинку

Місяцями журналісти фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де проживає Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджала чорна автівка Volvo на номерах прикриття. Її супроводжував позашляховик Nissan – теж на номерах прикриття.

Номери прикриття – несправжні номерні знаки, які не дозволяють ідентифікувати особу власника машини. Інколи їх використовують для безпеки людей, які перебувають під держохороною.

Крім кортежу та охорони, розслідувачі помітили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. З'ясувалося, що авто – частина автопарку підрозділу Служби безпеки України. Згодом журналісти зафіксували той же кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до головного управління розвідки Міноборони.

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