"Голі вбивці": у Празі на мітингу проти диктатури жорстко висміяли Путіна та Лукашенка

У Чехії 17 листопада відзначали День боротьби за свободу і демократію. Цьогоріч, у 2021, масовий захід на одній із центральних площ Праги відзначився незвичайним перформансом.

Члени групи "Капутін" вийшли на мітинг проти диктаторських режимів президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Голі Путін і Лукашенко на золотому унітазі

У Празі на День боротьби за свободу й демократію активісти виставили на одній з центральних площ міста цікаву інсталяцію:

Золотий унітаз, на якому сидять ляльки, дуже схожі на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Ба й назва перформансу лаконічна та зрозуміла: "Голі вбивці".

Примітно, що також організатори акції згадали про нашу країну. Зокрема, розгорнули плакат із написом "Руки геть від України".



Ляльки Путіна та Лукашенка виставили у Празі з написом "Голі вбивці" / Фото "Радіо свобода"

Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати про сучасних диктаторів – Путіна та Лукашенка, які своїми діями в Україні та решті Європи залякують демократичний світ. Ми хочемо попередити чехів і решту світу про загрози, які несе гібридна війна, організована цими режимами,

– ​розповів організатор акції та засновник групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.



Акцію організувала група "Капутін", яка активно виступає проти російського впливу у Європі / Фото "Радіо свобода"

​Думка до теми Проросійським силам – до побачення: як "путінофіли" Чехії програли лібералу Фіалі

"Капутін" – група, яка з 2014 року влаштовує у Чехії різні акції проти російського впливу у Європі. Саме вони зробили "Маріонетку Путіна", мовлячи про президента країни Мілоша Земана, та "Зелених чоловічків" біля російського посольства.