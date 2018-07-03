17:48
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Голлівудська зірка Гай Пірс зізнався про домагання зі сторони Кевіна Спейсі

112 Читать новость на русском
Гай Пірс
Гай Пірс / Getty Images

Австралійський кіноактор Гай Пірс розповів, що під час роботи над кінострічкою "Секрети Лос-Анджелеса" ("LA Confidential") у 1997 році він мав справу з розпусністю скандального актора Кевіна Спейсі.

Про це зірка кіно зізнався в нещодавньому інтерв’ю австралійському каналу GWN7, передає The Independent.

На запитання ведучого стосовно співпраці з Кевіном Спейсі під час знімань фільму у 1997-му, Гай Пірс шокував публіку.

Читайте також: Скандальний Кевін Спейсі повернувся у кіно: у якій стрічці з’явився актор

"Так. Важко говорити зараз. Дивовижний актор. Неймовірний актор. Трохи складно було з Кевіном, так. Він любить розпускати руки. На щастя, мені було 29 років, а не 14", – підкреслив 50-річний актор.

"Секрети Лос-Анджелеса" (1997): дивитися відео онлайн

 


Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань

Нагадаємо, що в кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях.

Хто такий Гай Пірс? Австралійський кіноактор, який зіграв у більше ніж 45 фільмах у своїй кар'єрі. Свої найпопулярні ролі він виконав у стрічках "Пам'ятай", "Таємниці Лос-Анджелеса", "Залізна людина" і "Король говорить". Гай Пірс є володарем телевізійної премії "Еммі" (2011) та був номінантом премії "Золотий глобус" і низки інших премій.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Секс-скандал Кевін Спейсі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сьогодні, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 577
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 570
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 777
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1038
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
847
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук