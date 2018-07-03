Голлівудська зірка Гай Пірс зізнався про домагання зі сторони Кевіна Спейсі

Австралійський кіноактор Гай Пірс розповів, що під час роботи над кінострічкою "Секрети Лос-Анджелеса" ("LA Confidential") у 1997 році він мав справу з розпусністю скандального актора Кевіна Спейсі.

Про це зірка кіно зізнався в нещодавньому інтерв’ю австралійському каналу GWN7, передає The Independent.

На запитання ведучого стосовно співпраці з Кевіном Спейсі під час знімань фільму у 1997-му, Гай Пірс шокував публіку.

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"Так. Важко говорити зараз. Дивовижний актор. Неймовірний актор. Трохи складно було з Кевіном, так. Він любить розпускати руки. На щастя, мені було 29 років, а не 14", – підкреслив 50-річний актор.

"Секрети Лос-Анджелеса" (1997): дивитися відео онлайн



Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань

Нагадаємо, що в кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях.

Хто такий Гай Пірс? Австралійський кіноактор, який зіграв у більше ніж 45 фільмах у своїй кар'єрі. Свої найпопулярні ролі він виконав у стрічках "Пам'ятай", "Таємниці Лос-Анджелеса", "Залізна людина" і "Король говорить". Гай Пірс є володарем телевізійної премії "Еммі" (2011) та був номінантом премії "Золотий глобус" і низки інших премій.