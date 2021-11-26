Голод був не єдиним інструментом, – Дробович пояснив, чому Голодомор був саме геноцидом

Антон Дробович розповів, що під час Голодомору репресивно-каральні органи комуністичного режиму залякували людей. Було дуже мало інформації, що відбувається.

Голова Українського інституту національної пам'яті Дробович нагадав, що людей, які не виконували накази, заарештовували і розстрілювали. Були й ті, хто безслідно зникали.

Зауважте Вбита смертю нареченого: дівчина у часи Голодомору вишила "весільний" рушник опухлими руками

Окрім того, діяла моторошна цензура. Про страшні події люди не могли вільно ані писати, ані говорити.

Реалізовувався цілий комплекс заходів, направлених на організацію геноциду. На міжнародній арені реалізовувалась політика дезінформації,

– наголосив Дробович.

Голод був потужним інструментом

За словами Дробовича, голод був не єдиним інструментом геноциду. Від репресій страждали як мешканці сільської місцевості, так і мешканці міст.

У містах були продовольчі картки. На заводах – харчові норми. Відчуття і міські жителі потерпали від нестачі їжі.

Найпоширеніші міфи про Голодомор

Міф №1. Голодомор був насамперед природним явищем.

Міф №2. Росіяни приїхали й влаштували Голодомор. Насправді співучасниками цієї політики на різних рівнях було й місцеве населення.

Міф №3. Загинули тільки українці. Голодомор забрав життя людей різних національностей, хоча найбільше жертв – саме серед українців.

Міф №4. Голодомор був злочином чи випадковістю, а не геноцидом. Це цинічна брехня, яку намагаються нав'язувати людям.