Голодні бунти, підпали і сутички з армією: Ліван охопили масштабні протести – фото

У Лівані через пандемію коронавісу і карантин посилилась економічна криза – загострилась проблема дефолту, безробіття, а ціни на основні продукти виросли до 60%. Через це обурені ліванці вийшли на протести і заявляють, що коронавірус їх лякає значно менше, аніж голодна смерть. 28 квітня військові застрелили одного активіста, тож ситуація в країні лише погіршилась.

Економічна ситуація в Лівані була складною і до початку пандемії коронавірусу, однак остання лише погіршила становище населення. Обурені люди вийшли на протести на початку тижня з вимогою до влади захистити їхні соціальні права і виплатити компенсації за збитки, яких вони зазнали через карантинні обмеження, пише видання Aljazeera.

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28 квітня у Тріполі під час масштабних нічних сутичок військові вбили одного з учасників протесту – 16-річний чоловік отримав кульове поранення. Після цього протести спалахнули з новою силою.

Армія Лівану вже заявила, що шкодує про інцидент і почала розслідування обставин смерті протестувальника. Попри це, військові називають демонстрантів "порушниками" і нагошують, що "не потерплять нікого, хто буде порушувати безпеку і стабільність в країні".

Масштабні протести спалахнули в Лівані: фото з твіттера, CNN

У середу, 29 квітня, активісти почали підпалювати банки і військову техніку, кидали у війсьових коктейлі Молотова та вигукували, що голодні. Протестувальники відзначають, що коронавірус їх лякає значно менше, аніж голодна смерть.

Для контролю ситуації на вулиці Лівану вийшли додаткові війська, однак це лише призвело до посилення насильства. Військові застосували для розгону демонтрантів сльозогінний газ, а ті у відповідь жбурляли каміння і пляшки з бензином.

У результаті сутичок щонайменше 80 правоохоронців отримали поранення, з них 50 – у Тріполі. Також демонстранти підпалили і розграбували 12 банків.

A protester in Lebanon was shot and killed in demonstrations over its economic crisis, after soldiers fired live rounds. His family blamed the army.



Lebanon's currency is collapsing and thousands are protesting, some attacking banks: "My salary buys me 2 cartons of milk." pic.twitter.com/OYIehMNdyA — AJ+ (@ajplus) April 28, 2020

"Проблема в тому, що у нас комбінована криза, між істотною економічною кризою і кризою COVID-19. На жаль, з проблемою коронавірусу, ситуація погіршується", – відзначив міністр соцполітики Лівану Рамзі Мушарраф.

Водночас міністр економіки Рауль Немі розповів, що ціни в країні зросли на 55%, а половина населення наразі живе за межею бідності.

Протести у Лівані: відео

Demonstration in #Tripoli sowie in mehreren Städten im #Libanon. Die Libanesen gehen zum dritten Mal in Folge auf die Straße. Mehrere Banken sind bereits niedergebrannt.#LebanonProtests #Lebanon #Libanpic.twitter.com/cgOuRgrJlE — BlxckMosquito #Systemrelevant (@BlxckMosquito) April 29, 2020

Протестувальники кидають коктейлі Молотова у банки в Лівані: відео