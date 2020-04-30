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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Голодні бунти, підпали і сутички з армією: Ліван охопили масштабні протести – фото

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      Сутички у Лівані
      Сутички у Лівані / Скріншот

      У Лівані через пандемію коронавісу і карантин посилилась економічна криза – загострилась проблема дефолту, безробіття, а ціни на основні продукти виросли до 60%. Через це обурені ліванці вийшли на протести і заявляють, що коронавірус їх лякає значно менше, аніж голодна смерть. 28 квітня військові застрелили одного активіста, тож ситуація в країні лише погіршилась.

      Економічна ситуація в Лівані була складною і до початку пандемії коронавірусу, однак остання лише погіршила становище населення. Обурені люди вийшли на протести на початку тижня з вимогою до влади захистити їхні соціальні права і виплатити компенсації за збитки, яких вони зазнали через карантинні обмеження, пише видання Aljazeera.

      Цікаво Протести у Гонконгу поновилися попри карантин: фото та відео

      28 квітня у Тріполі під час масштабних нічних сутичок військові вбили одного з учасників протесту – 16-річний чоловік отримав кульове поранення. Після цього протести спалахнули з новою силою. 

      Армія Лівану вже заявила, що шкодує про інцидент і почала розслідування обставин смерті протестувальника. Попри це, військові називають демонстрантів "порушниками" і нагошують, що "не потерплять нікого, хто буде порушувати безпеку і стабільність в країні".

      Масштабні протести спалахнули в Лівані: фото з твіттера, CNN

       

      У середу, 29 квітня, активісти почали підпалювати банки і військову техніку, кидали у війсьових коктейлі Молотова та вигукували, що голодні. Протестувальники відзначають, що коронавірус їх лякає значно менше, аніж голодна смерть.

      Для контролю ситуації на вулиці Лівану вийшли додаткові війська, однак це лише призвело до посилення насильства. Військові застосували для розгону демонтрантів сльозогінний газ, а ті у відповідь жбурляли каміння і пляшки з бензином.

      У результаті сутичок щонайменше 80 правоохоронців отримали поранення, з них 50 – у Тріполі. Також демонстранти підпалили і розграбували 12 банків.

       

      "Проблема в тому, що у нас комбінована криза, між істотною економічною кризою і кризою COVID-19. На жаль, з проблемою коронавірусу, ситуація погіршується", – відзначив міністр соцполітики Лівану Рамзі Мушарраф.

      Водночас міністр економіки Рауль Немі розповів, що ціни в країні зросли на 55%, а половина населення наразі живе за межею бідності.

      Протести у Лівані: відео

       

      Протестувальники кидають коктейлі Молотова у банки в Лівані: відео

       

       

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Сутички Протести Коронавірус COVID-19 Жертви Ліван Новини політики
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