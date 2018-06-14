22:44
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, сьогодні
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Голодний мер та розлючені люди: як на Львівщині бунтують проти незаконної забудови

558 Читать новость на русском

Уже більше місяця в Золочеві, що на Львівщині, борються із незаконною забудовою в центрі міста. На знак протесту 32 дні тому міський голова оголосив голодування, а люди щодня збираються із молотками в руках, аби знищити незаконну стіну. 14 червня до акції протесту долучились і голови інших міст Львівщини. Усі разом вони взяли до рук молотки та вдарили по стіні.

Центральна площа Золочева – Вічева. Саме тут зі швидкістю світла росте незаконний самобуд, який і став каменем спотикання місцевої влади та бізнесу. 

Читайте також:  У Чернівцях дискутують про те, як зробити українські міста кращими

Спершу вирішити питання та зупинити будівництво намагались розмовами та через суд, але процес так і не припинився. Тож у знак протесту 32 дні тому мер Золочева Ігор Гриньків оголосив про голодування. А 12 червня до нього приїхали керівники Львова, Винників, Дрогобича та ще кількох районних центрів, аби підтримати та долучитись до протесту.

"Сьогодні всі державні інституції повинні розуміти, що ігнорувати позицію громади не можна. Тому Винники сьогодні із Золочевим. Ця площа має належати громаді і місту Золочеву", – сказав голова міста Винники Володимир Квурт. 

На акцію з'явився і місцевий підприємець Ігор Бартків. Незаконний самобуд – саме його рук справа. Як тільки Бартків вийшов на площу, одразу ж зчинився гамір. Проте конкретних відповідей на запитання людей не пролунало.

Люди, які порушують закон, мають прикриття в органах державної влади, тому що без такого прикриття збудувати таку халабуду всупереч чинному законодавству неможливо,
– вважає міський голова Львова Андрій Садовий.

Тим часом мер Золочева, який голодує уже більше місяця, не планує здаватись і продовжує свою акцію протесту, попри вмовляння колег та місцевих мешканців. Перші результати такого протесту вже є – державна архітектурна інспекція скасувала дозвіл на будівництво.

Бачите, я ще не падаю, з вами нормально й свідомо розмовляю, можу ще терпіти. І дуже хотів би, щоб це якнайшвидше завершилося і щоб цей самобуд упав. Тоді у мене будуть усі підстави вважати, що я свою місію виконав повністю,
– заявив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Щодня активісти збиратимуться на Вічевій та стукатимуть у стіни самобуду молотками, допоки повністю його не зруйнують. 

Теги: Новини України Новини Львова Нерухомість
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76
сьогодні, 22:25 Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76
885
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
сьогодні, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 554
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
сьогодні, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
сьогодні, 20:01 Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
Катерина Петренко 286
Брудна і не дуже: як самостійно контролювати якість води
сьогодні, 19:02 Брудна і не дуже: як самостійно контролювати якість води
Яніна Ткачук 491
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук