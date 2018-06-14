Голодний мер та розлючені люди: як на Львівщині бунтують проти незаконної забудови

Уже більше місяця в Золочеві, що на Львівщині, борються із незаконною забудовою в центрі міста. На знак протесту 32 дні тому міський голова оголосив голодування, а люди щодня збираються із молотками в руках, аби знищити незаконну стіну. 14 червня до акції протесту долучились і голови інших міст Львівщини. Усі разом вони взяли до рук молотки та вдарили по стіні.

Центральна площа Золочева – Вічева. Саме тут зі швидкістю світла росте незаконний самобуд, який і став каменем спотикання місцевої влади та бізнесу.

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Спершу вирішити питання та зупинити будівництво намагались розмовами та через суд, але процес так і не припинився. Тож у знак протесту 32 дні тому мер Золочева Ігор Гриньків оголосив про голодування. А 12 червня до нього приїхали керівники Львова, Винників, Дрогобича та ще кількох районних центрів, аби підтримати та долучитись до протесту.

"Сьогодні всі державні інституції повинні розуміти, що ігнорувати позицію громади не можна. Тому Винники сьогодні із Золочевим. Ця площа має належати громаді і місту Золочеву", – сказав голова міста Винники Володимир Квурт.

На акцію з'явився і місцевий підприємець Ігор Бартків. Незаконний самобуд – саме його рук справа. Як тільки Бартків вийшов на площу, одразу ж зчинився гамір. Проте конкретних відповідей на запитання людей не пролунало.

Люди, які порушують закон, мають прикриття в органах державної влади, тому що без такого прикриття збудувати таку халабуду всупереч чинному законодавству неможливо,

– вважає міський голова Львова Андрій Садовий.

Тим часом мер Золочева, який голодує уже більше місяця, не планує здаватись і продовжує свою акцію протесту, попри вмовляння колег та місцевих мешканців. Перші результати такого протесту вже є – державна архітектурна інспекція скасувала дозвіл на будівництво.

Бачите, я ще не падаю, з вами нормально й свідомо розмовляю, можу ще терпіти. І дуже хотів би, щоб це якнайшвидше завершилося і щоб цей самобуд упав. Тоді у мене будуть усі підстави вважати, що я свою місію виконав повністю,

– заявив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Щодня активісти збиратимуться на Вічевій та стукатимуть у стіни самобуду молотками, допоки повністю його не зруйнують.