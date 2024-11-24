МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ, що стосуються Голодомору

В Україні в суботу 23 листопада вшановували пам'ять жертв голодоморів. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ оприлюднило тисячі кримінальних справ щодо акту геноциду українців, який чинила радянська влада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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Що відомо про оприлюднені справи щодо Голодомору

Ігор Клименко зазначив, що Голодомор – тяжкий і цинічний злочин проти людяності, а також трагедія українського народу, яка була спричинена Росією.

"Це підтверджують документи та спогади очевидців тих подій. Так Росія чинить й зараз, катуючи голодом полонених воїнів та цивільних", – написав міністр.

Він також наголосив, що Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов'язаних зі злочинними діями радянської влади.

На електронній мапі вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про ще таку ж кількість документів, знищених у 1956 році,

– констатував Клименко.

Він також резюмував, що всі ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Міністр підкреслив, що українці повинні пам'ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою.

До слова, 23 листопада українці в багатьох містах зібралися, щоб вшанувати День пам'яті жертв голодоморів. Зібравшись біля пам'ятників, присвячених жертвам цього трагічного голоду, вони піднесли молитви та вшанували пам'ять загиблих.