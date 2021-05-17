Думаю, що голоси за відставку будуть, – Кравчук про Криклія, Степанова й Петрашка

Верховна Рада збереться на щонайменше одне позачергове пленарне засідання, на якому розглядатимуть кадрові питання. На ньому можуть проголосувати за звільнення одразу 3 міністрів – Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.
Джерело:24 канал
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що рішення про кадрові зміни в Кабміні необхідні, щоб посилити урядову команду. Втім, як вона зазначила, людям потрібні результати, а не нові прізвища.
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За словами Кравчук, 17 травня відбудеться засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування, на яке запросили міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Як заявила нардепка, вона спілкувалася з колегами й не виключає, що вони підтримають його відставку.
Однак Кравчук припустила, що згодом у парламенті можуть проголосувати й за відставку Криклія та Петрашка.
Насправді, я думаю, що будуть голоси за відставку усіх трьох,
– припустила депутатка.
Водночас Кравчук заявила, що на ці посади не варто призначати абсолютно нових людей, адже має бути певна "тяглість влади".
До теми Кадрові зміни в Кабміні: Рада збереться на позачергове засідання
Кравчук розповіла про ймовірну відставку міністрів: дивіться відео
Що цьому передувало
- Відставку чинного очільника МОЗ Максима Степанова почали обговорювати восени 2020 року. Його звинувачують у корупційних схемах та поганій боротьбі з пандемією COVID-19.
- До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку очільника МОЗ.
- Також низка нардепів заявили, що деякі міністри підуть у відставку. Мовиться про Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.