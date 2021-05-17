Думаю, що голоси за відставку будуть, – Кравчук про Криклія, Степанова й Петрашка

Верховна Рада збереться на щонайменше одне позачергове пленарне засідання, на якому розглядатимуть кадрові питання. На ньому можуть проголосувати за звільнення одразу 3 міністрів – Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що рішення про кадрові зміни в Кабміні необхідні, щоб посилити урядову команду. Втім, як вона зазначила, людям потрібні результати, а не нові прізвища.

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За словами Кравчук, 17 травня відбудеться засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування, на яке запросили міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Як заявила нардепка, вона спілкувалася з колегами й не виключає, що вони підтримають його відставку.

Однак Кравчук припустила, що згодом у парламенті можуть проголосувати й за відставку Криклія та Петрашка.

Насправді, я думаю, що будуть голоси за відставку усіх трьох,

– припустила депутатка.

Водночас Кравчук заявила, що на ці посади не варто призначати абсолютно нових людей, адже має бути певна "тяглість влади".

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Кравчук розповіла про ймовірну відставку міністрів: дивіться відео

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