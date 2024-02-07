У Голосіївському районі з-під завалів дістали двох собак: одна з них загинула
Росіяни 7 лютого вкотре масовано атакували Україну – зокрема, під ударом опинилася багатоповерхівка у Голосіївському районі. Зазначається, що серед постраждалих є й тварини.
На жаль, у Києві відомо й про поранених серед людей. Мер міста Віталій Кличко об 11:37 повідомив, що постраждало щонайменше 32 особи, ще 4 – загинули.
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Постраждали собаки
Вранці 7 лютого росіяни завдали цинічного удару по 18-поверховому будинку у Голосіївському районі Києва. Рятувальники прибули на місце для ліквідації завалів. Окрім людей, рятувальники виявили під уламками й двох собак.
Одній з тваринок все ж вдалося вижити. Місцеві та очевидці заспокоюють песика, який злякався вибухів.
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На жаль, інша тваринка загинула. У мережі поширюють відео, на якому чоловік прощається зі своїм загиблим чотирилапим другом.
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Що відомо про обстріл Києва
- Внаслідок атаки по Києву, у Голосіївському районі зафіксували загоряння у багатоквартирному будинку. Повідомляється, що зайнялося з 10 по 15 поверхи. Окрім цього спалахнули автомобілі та приміщення СТО, пошкоджено електромережі.
- Окрім цього у столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії у Дніпровському районі. Станом на 12:21 енергетики ДТЕК заживили всіх мешканців – тобто 29 100 родин. Будинки підключили за резервними схемами живлення, щоб якнайшвидше повернути світло киянам.
- Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що сили ППО знищили близько 20 ракет на підльоті до Києва. Він зазначив, що ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Загалом по Україні вдалося знищити 44 повітряних цілей ворога: 29 ракет, а також 15 ударних БпЛА.