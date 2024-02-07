У Голосіївському районі з-під завалів дістали двох собак: одна з них загинула

Росіяни 7 лютого вкотре масовано атакували Україну – зокрема, під ударом опинилася багатоповерхівка у Голосіївському районі. Зазначається, що серед постраждалих є й тварини.

На жаль, у Києві відомо й про поранених серед людей. Мер міста Віталій Кличко об 11:37 повідомив, що постраждало щонайменше 32 особи, ще 4 – загинули.

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Постраждали собаки

Вранці 7 лютого росіяни завдали цинічного удару по 18-поверховому будинку у Голосіївському районі Києва. Рятувальники прибули на місце для ліквідації завалів. Окрім людей, рятувальники виявили під уламками й двох собак.

Одній з тваринок все ж вдалося вижити. Місцеві та очевидці заспокоюють песика, який злякався вибухів.

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На жаль, інша тваринка загинула. У мережі поширюють відео, на якому чоловік прощається зі своїм загиблим чотирилапим другом.

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