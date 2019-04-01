Голосование ВСУ в зоне ООС: цифры говорят о многом
Результаты голосований на специальных избирательных участках для голосования военнослужащих.
Как голосовали Вооруженных сил Украины в зоне ООС на 49-м округе Донецкой области, спецучастки 000001 (Константиновка), 000002 (Воздвиженка), 000004 (Тарасовка) по состоянию на 23:50 31 марта:
Владимир Зеленский – 517
Петр Порошенко – 470
Олег Ляшко – 52
Руслан Кошулинский – 46
Юлия Тимошенко – 38
Анатолий Гриценко – 29
Игорь Смешко – 28
Александр Вилкул – 13
Юрий Бойко – 12
Юрий Тимошенко – 4
Количество избирателей на трех участках – 1363
Количество проголосовавших на трех участках – 1276
Официальные данные сданных протоколов Центральной избирательной комиссии.
Цифры показывают, что в ВСУ весьма различное видение о том, кто может быть Главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях. Если есть солдаты на фронте, которые голосуют за Бойко и Вилкула – значит, работа с личным составом в этих подразделениях провалена.
Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились. Это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а об Украине, России, войне с ними на службе бесед не проводилось, и они проголосовали, не чувствуя никакой вины и не опасаясь, что кому-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра по Юрию Тимошенко тоже показательна – явно аватары голосовали...
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