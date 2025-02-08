Нацвідбір-2025: багато українців не можуть проголосувати, в Дії відреагували

В Україні триває Нацвідбір-2025. Уже виступили усі учасники, та розпочалося голосування, але багато українців повідомляють, що не можуть віддати свій голос в Дії.

Схоже, платформа не витримала навантаження і зависла уже через декілька хвилин після початку голосування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українські телеграм-канали.

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В Україні триває голосування за переможця Нацвідбору

Більшість українців, які беруть участь у голосуванні, стверджують, що проблем із Дією немає. Це підтверджують і на платформі.

Дія працює рівно, приймаємо ваші голоси тисячами, – тим часом повідомили розробники о 21:46.

Однак, частина українців скаржиться, що все ж додаток у них не працює.

Їм рекомендують перевірити, чи немає проблем з Інтернетом.

"В Дії, до речі, є послуга "сповістити про поганий Інтернет"", – зауважив Іван Федоров.

Якщо проголосувати у застосунку не вдається, підтримати учасника можна і через СМС – надіслати його на номер 7576 із кодом від 1 до 10 відповідно до порядкового номера виконавця.

Участь у голосуванні можуть брати усі охочі віком від 14 років.