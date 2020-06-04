Глава Харківської ОДА Олексій Кучер живе у квартирі, яка належить прихильникові так званої "малоросії" Кирилу Шалімову.

Про це свідчать дані, розміщені на сайті НАЗК, повідомляє "Прямий".

Нещодавно керівник регіону опублікував декларацію за минулий рік. Згідно з документом, у власності чиновника або його рідних є три квартири. Крім цього родина безкоштовно користується житлом площею у 95 квадратних метрів. Як свідчать дані з офіційного реєстру, мовиться про нерухомість в елітному будинку №16 по вулиці Ляпунова. Ціна квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від 115 до 250 тисяч доларів.

Власником квартири є дехто на ім'я Кирило Андрійович Шалімов. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у людини з таким ім'ям немає і ніколи не було бізнесу. Однак він згадується на сайті "Миротворець" як сепаратист і любитель псевдореспублік. У профайлі є скріншоти, на яких 21-річний уродженець окупованого Стаханова розповідає, що йому "і в малоросії добре".