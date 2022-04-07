Голова має бути ясною, – Садовий сказав, як ставиться до продажу важкого алкоголю у Львові

У Львові з 2 квітня дозволили продаж пива і сухого вина. Однак наразі не планують дозволяти реалізовувати важчі напої.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він запевнив, що є категоричним противником того, щоб продавати "серйозніший" алкоголь.

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"Ми тримали і тримаємо заборону на важкий алкоголь. Ми дозволили продаж пива і легкого сухого вина. Я вважаю, що це можна сьогодні допустити", – сказав мер.

Однак він запевнив, що сам є категоричним противником важкого алкоголю,

Тому що голова має бути світлою,

– переконаний Садовий.

Він нагадав, що лише за останні 5 годин сирени лунали двічі, і невідомо скільки ще будуть.

"Тож всі мають бути з ясним розумом, але бізнес теж має працювати", – додав він.

Продаж алкоголю у Львові: головне

У Львові з 2 квітня вирішили знову дозволити продаж пива та вина. Продаж алкоголю дозволено з 12:00 до 20:00 години.

За недотримання вимог продажу алкоголю та розпиття його в громадських місцях залучатимуть до громадських робіт.

Також у водії, які сіли за кермо у нетверезому стані, будуть вилучати авто для потреб Збройних Сил України.

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