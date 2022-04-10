Голова міжнародного трибуналу над Мілошевичем закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Прокурор та голова міжнародного трибуналу Джеффрі Найс, який очолював справу колишнього президента Сербії Слободана Милошевича, закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН або позбавити її права вето.

Він наголосив, що існуюча система (Радбезу, – ред.) трохи зламана або неповна, але це не означає, що ми не повинні докласти всіх зусиль для її вдосконалення.

До теми Британія розглядає запровадження санкцій проти російських генералів

За словами Джеффрі Найса, зараз важливо вигнати Росію з Ради безпеки або скасувати її вето чи якимось іншим чином позбавити її права.

Міжнародна спільнота повинна піти на цей крок, оскільки вторгнення Росії в Україну сколихнуло весь світ, поставивши загрозу ядерної катастрофи.

Ця влада, подумайте тільки, еквівалентна тому, що Гітлер отримав би право вето в 1944 році, щоб сказати, кого судитимуть у Нюрнберзі в 1946 році,

– заявив Джеффрі Найс.

Він додав, що інший спосіб притягнути РФ до відповідальності – це щоб після закінчення війни Росія передала всіх ідентифікованих або потенційних обвинувачених.

До слова, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв сказав, що не бачить сценарію, в якому б не було Міжнародного кримінального суду проти Путіна. І на таке розслідування не вплине навіть досягнення миру та завершення війни, адже це злочини проти людства.

Цікаве відео: Друга фаза почалась ще 5 діб тому, – Арестович