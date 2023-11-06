Було дещо незграбно: голова МЗС Хорватії перепросив за спробу поцілунку німецької колеги

Очільник МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман попросив пробачення за свою спробу поцілувати німецьку колегу. Він заявив, що це звична практика серед міністрів.

Декілька днів тому в об'єктиви камер потрапив момент, на якому хорватський міністр разом з рукостисканням намагається поцілувати голову МЗС Німеччини. Та ж не наразі коментувала ситуацію.

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Напад з поцілунком

У четвер, 2 листопада журналісти зафіксували незграбну спробу міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грліча-Радмана привітати свою німецьку колегу Анналену Бербок. Він спочатку простягнув руку, щоб потиснути руку, а потім нахилився вперед, щоб поцілувати.

Ситуація викликала неабиякий резонанс як у хорватських, так і у німецьких ЗМІ. Деякі видання назвали це "нападом із поцілунком". Згодом Грліч-Радман перепросив за це та пояснив свою поведінку. Він назвав це "незручним моментом".

Ми, міністри, завжди сердечно вітаємося. Якщо хтось побачив у цьому щось погане, то пробачте ті, хто це так сприйняв. Літак запізнився, тому ми бачили одне одного лише на спільному фото. Може, вийшло незручно,

– повідомив міністр.

Відповідний інцидент стався під час групового фото очільників МЗС країн на конференції з розширення ЄС у Берліні. Міністерка Бербок поки ніяк публічно не відреагувала на ситуацію.

Спроба поцілунку очільником МЗС Хорватії: дивіться відео

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