Голова ОАСК Вовк 7 разів ігнорував засідання: ВАКС застосував примусовий привід

Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід до суду голови Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка у справі про "плівки ОАСК". Він сьомий раз проігнорував засідання.

Засідання в сьомий раз проігнорував голова ОАСК Вовк і кілька його посіпак. Натомість прийшли два обвинувачених судді ОАСК – Санін і Келеберда.

Варте уваги Невловимий і недоторканий: що відомо про скандального суддю Павла Вовка

Разом із Вовком під санкцію примусового приводу потрапили судді Євгеній Аблов, Ігор Качур та Ігор Погрібніченко. Олексій Огурцов не з'явився на засідання у зв'язку з госпіталізацією.

Суд за власною ініціативою застосував примусовий привід до 4 обвинувачених: Павла Вовка, Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка. Їх повинні привести на засідання, що відбудеться 18 листопада,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу

Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони "діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".

Володимир Зеленський 13 квітня 2021 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Натомість він пропонує створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Тоді ж Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом "агентів іноземного впливу". Він не приходив на засідання Вищого антикорупційного суду, заявляючи, що йому не вручали підозру.

До речі – Що відомо про Павла Вовка: дивіться відео

Слідство тривало з липня 2020 року, а у березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Обсяг задокументованих аудіозаписів із кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин.