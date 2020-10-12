Голова Одеської ОДА Максим Куций розповів, що заразився коронавірусом. При цьому він продовжить працювати дистанційно.

Інформацію про коронавірусну хворобу підтвердив сам Куций у фейсбуці. При цьому динаміка в нього позитивна.

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Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19,

− написав Куций. "Наші медики працюють без відпочинку, тому заради них та заради своїх близьких – дотримуйтеся правил безпеки. Та будьте здорові", – закликав голова Одещини.

Як почувається Куций

Голова ОДА має позитивну динаміку. Він написав, що продовжить працювати дистанційно.

Куций також розповів, що багато його знайомих і колег теж хворіють на коронавірус.

Чиновник заявив, що усі його рідні здадуть тести.

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