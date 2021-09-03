Проте зробити це вдалося лише рятувальникам. Інцидент трапився на Привокзальній площі Одеси.

Інша подія У Херсоні чоловік застряг у вікні, пробираючись до колишньої

Ймовірно, це була бездомна

Чому одеситка туди залізла – не повідомили. Проте припускають, що вона хотіла звідти щось дістати.

Потерпіла виглядав, як бездомний. Біля неї стояли 2 пакети. На відео жінка крутилася та намагалася вибратися. Проте це було безрезультатно.

Чоловік застряг головою в смітнику: дивіться відео телграму "Ху***ая Одесса"

Теж неподалік від вокзалу

2 вересня повідомили, що на Куликовому полі в Одесі поселилися роми. Вони зробили на площі шатро з палиць і плівки та розклали там матраци.

Довкола цього поселення розкидано багато шматків картону. Коли людей спиталися, чому вони там поселилися, ті сказали, що є біженцями. Вони нібито приїхали з Краматорська.