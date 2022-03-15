Голова Одеської ОВА Марченко звільнив із посади заступницю Світлану Фабрикант
Джерело:телеграм Максима Марченка
Сьогодні своїм розпорядженням очільник Одеської ОВА Максим Марченко звільнив із посади заступника начальника Одеської ОВА Світлану Фабрикант.
Про це повідомив сам Марченко. Також зазначив, що окрім Фабрикант, звільнено з займаної посади начальника Координаційного гуманітарного штабу Одеської області Дмитра Антіпова.
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На цю посаду Марченко призначив Анатолія Ворохаєва.
Деталі звільнень наразі не повідомляються.
Нагадаємо, 2 березня Володимир Зеленський призначив керівником Одеської обласної облдержадміністрації, яка наразі є військовою адміністрацією, полковника Максима Марченка.
До цього головою Одеської обласної державної адміністрації був Сергій Гриневецький, який заступив на посаду від партії "Народний удар" 27 листопада 2020 року.
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