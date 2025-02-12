Голова Пентагону назвав нереалістичним повернення України до кордонів 2014 року і вступ в НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україні не вдасться повернути свої території, які були до початку війни з Росією у 2014 році.

Також очільник Пентагону висловив сумніви щодо вступу України до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що сказав міністр оборони США про Україну

Глава американського оборонного відомства Піт Гегсет під час свого першого засідання Контактної групи з питань оборони України у середу, 12 лютого, заявив, що звільнення всієї окупованої Росією території України "є нереальною метою".

Кровопролиття має припинитися, і ця війна має закінчитися,

– заявив він.

За його словами, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що припинення бойових дій в Україні і досягнення стабільного миру є головним пріоритетом, попри те, шо Київ прагне повного територіального звільнення країни відповідно до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Американський міністр своєю чергою зазначив, що "гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань". Також, на його думку, питання вступу України до НАТО не є "реалістичним результатом дипломатичного урегулювання конфлікту".

Зауважимо, що це вперше група збиралася під керівництвом не США, а Великої Британії. До слова, раніше повідомляли, що Піт Гегсет прибув до Брюсселя у штаб-квартиру НАТО і зробив заяву про роль НАТО. Відомо, що він вже провів зустріч із британським міністром оборони Джоном Хілі.