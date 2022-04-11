Голова Пентагону вражений хоробрістю та майстерністю українських військових

11 квітня 2022 , 07:36
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Ллойд Остін у твітері

Україна героїчно відбиває напад Росії і бореться за свободу. Нашими військовими та народом захоплюється весь світ.

Голова Пентагону Ллойд Остін також висловив захопленість українськими воїнами. Запевнив, що США будуть нас підтримувати й надалі.

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Мав задоволення поспілкуватись з українськими військовими тренерами в США. Їхня сміливість і навички просто вражаючі. Я впевнений, що ми продовжимо їх забезпечувати всім потрібним,
– сказав він. 

Також Остін зауважив, що українські військові вже повертаються додому.

Ви можете переконатися в майстерності наших військових: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик