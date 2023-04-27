Голова Полтавського райсуду зливала ФСБ дані про захисників Маріуполя

На жаль, деякі українці йдуть на співпрацю з окупантами, серед яких й топпосадовці. Серед російських агентів СБУ викрила голову Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури з'ясували, що жінку російська ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, очільниця Полтавського районного суду "зливала" дані про захисників Маріуполя.

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Жінка сама захотіла працювати на ворога

Як повідомили в СБУ, посадовиця вийшла на російську спецслужбу за власної ініціативи. Зробила це ще на початку повномасштабного вторгнення країни-окупантки, коли перебувала у Бердянську.

Коли південне українське місто захопили окупанти, вона добровільно залишилася на тимчасово окупованій частині Запорізької області та "познайомилась" з представником ФСБ. Жінка дала йому згоду на негласне співробітництво на користь Росії.

У межах співпраці зрадниця України наприкінці березня 2022 року передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов". Вони рухалися з Маріуполя до району Мангуша.

Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових,

– розповіли в СБУ.

Також варто зауважити, що у тимчасово окупованому місті посадовиця працювала суддею у міськрайонному суді. Вона закликала своїх співробітників підтримати загарбників та також піти з ними на співпрацю. Якщо ж українці справедливо відповідали відмовою, то жінка здавала їх до російських каральних органів.

Згодом, влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію. Будучи у мирному місті, вона влаштувалась до Полтавського райсуду.

Зрадниці України оголосили про підозру

Однак непомітними та безкарними злочини посадовиці не залишилися. СБУ вдалося викрити зловмисницю та задокументувати поетапно її злочинні дії. За них на підставі зібраних доказів слідчі повідомили злочинниці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину,

– підкреслили в СБУ.

Зауважимо, що порушення зазначеної статті карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна.