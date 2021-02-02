"Ще жити у цій країні": голова суду, який розглядає справу Навального, подав у відставку

Справу опозиціонера Олексія Навального розглядає Симоновський районний суд Москви. Його очільник В'ячеслав Детишин подав у відставку з 1 березня 2021 року.
Джерело: Znak
Росіяни вже відреагували на рішення Детишина.
Актуально Погана дівчинка, пишаюся тобою: суд над Навальним розпочався із жартів опозиціонера
У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Невже у нас залишилися ще чесні судді?";
- "Боїться такі резонансні рішення ухвалювати. Йому ще жити у цій країні";
- "Сміливо!";
- "Минає час, і навіть вони терпіти не можуть".
Детишин подав у відставку / Znak
Суд над Навальним: деталі
- 2 лютого суд розглядає справу Олексія Навального.
- Будівлю суду охороняють десятки силовиків.
- Судове засідання розпочалося із жартів опозиціонера. Зокрема, Навальний заявив, що мешкає у СІЗО.