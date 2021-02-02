"Ще жити у цій країні": голова суду, який розглядає справу Навального, подав у відставку

Справу опозиціонера Олексія Навального розглядає Симоновський районний суд Москви. Його очільник В'ячеслав Детишин подав у відставку з 1 березня 2021 року.

Джерело: Znak

Росіяни вже відреагували на рішення Детишина.

Актуально Погана дівчинка, пишаюся тобою: суд над Навальним розпочався із жартів опозиціонера

У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Невже у нас залишилися ще чесні судді?";

"Боїться такі резонансні рішення ухвалювати. Йому ще жити у цій країні";

"Сміливо!";

"Минає час, і навіть вони терпіти не можуть".



Детишин подав у відставку / Znak​

Суд над Навальним: деталі

2 лютого суд розглядає справу Олексія Навального.

Будівлю суду охороняють десятки силовиків.

Судове засідання розпочалося із жартів опозиціонера. Зокрема, Навальний заявив, що мешкає у СІЗО.

Відставка Детишина – не перша кадрова перестановка у Симоновському райсуді за останній час. За лічені хвилини до розгляду справи Навального суддю Юлію Окуневу неочікувано замінили на суддю Наталію Репникову.