"Ще жити у цій країні": голова суду, який розглядає справу Навального, подав у відставку

2 лютого 2021 , 11:53
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Справу опозиціонера Олексія Навального розглядає Симоновський районний суд Москви. Його очільник В'ячеслав Детишин подав у відставку з 1 березня 2021 року.

Джерело: Znak

Росіяни вже відреагували на рішення Детишина.

Актуально Погана дівчинка, пишаюся тобою: суд над Навальним розпочався із жартів опозиціонера

У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

  • "Невже у нас залишилися ще чесні судді?";
  • "Боїться такі резонансні рішення ухвалювати. Йому ще жити у цій країні";
  • "Сміливо!";
  • "Минає час, і навіть вони терпіти не можуть".


Детишин подав у відставку / Znak​

Зауважте! Відставка Детишина – не перша кадрова перестановка у Симоновському райсуді за останній час. За лічені хвилини до розгляду справи Навального суддю Юлію Окуневу неочікувано замінили на суддю Наталію Репникову.

Суд над Навальним: деталі

  • 2 лютого суд розглядає справу Олексія Навального.
  • Будівлю суду охороняють десятки силовиків.
  • Судове засідання розпочалося із жартів опозиціонера. Зокрема, Навальний заявив, що мешкає у СІЗО.