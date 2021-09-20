Голова Європарламенту потрапив у лікарню: на що він захворів

20 вересня 2021 , 21:10
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Джерело:

твітер Роберта Квілло

Голова Європарламенту Давид Сассолі потрапив у лікарню. Він перебуває у медичному закладі Франції, у Страсбурзі.

У нього діагностували пневмонію. Про стан здоров'я Сассолі повідомили у його пресслужбі.

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Як почувається політик

Там відзначили, що наразі стан здоров'я політика можна схарактеризувати як "хороший". 

В результаті обстеження діагностували пневмонію, після чого провели відповідне лікування. Він перебуває в хорошому стані,
– наголосив речник глави Європарламенту Роберту Квілл.

Він повідомив, що 65-річний Сассолі потрапив до лікарні 15 вересня.

Здоров'я політика: що відомо

  • Через підвищення температури на минулому тижні дипломат здав тест на COVID-19.
  • Попри те, що результат був негативним, лікарі порадили йому відпочити.
  • Відзначимо, що глава Європарламенту вакцинований від коронавірусу.
До речі! Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня вдруге захворів на коронавірус.

Текст повідомлення Квілла у твітері:

У середу, 15 вересня, @EP_President Девіда Сассолі доставили до Hopital Civil у Страсбурзі.

Після необхідних медичних оглядів у нього виявили пневмонію і негайно почали лікування. Він у хорошому стані.

Автор: Анастасія Мигидюк