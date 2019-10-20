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      Минуло 100 днів: голова Київської ОДА Бно-Айріян йде у відставку

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      Новий губернатор Київщини подав заяву про звільнення
      Новий губернатор Київщини подав заяву про звільнення / Фото з фейсбук-сторінки Бно-Айріяна

      Очільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Його у липні призначив президент Володимир Зеленський – 18 жовтня з цієї дати минуло 100 днів.

      Фото заяви на ім'я президента Бно-Айріян опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Її датовано 20 жовтня. 

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      При цьому Бно-Айріян процитував Андрія Чумака – головного героя роману "Сад Гетсиманський" українського письменника Івана Багряного. 

      Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти, 
      – написав він. 

      Причин свого рішення наразі Бно-Айріян не пояснив. Зазначимо, 18 жовтня виповнилося 100 днів перебування його на посаді очільника Київщини.

      Відставка голови Київської обласної державної адміністрації стала першою серед призначених президентом Зеленським представників влади у регіонах. Серед найвищих чиновників другою – після екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.

      Хто такий Михайло Бно-Айріян?

      Зазначимо, 35-річний Михайло Бно-Айріян давній друг та лідера партії "Слуга народу" та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, пише "BBC Україна". 

      • Михайло Бно-Айріян працював другим секретарем посольства України в Росії у час роботи там посла Костянтина Грищенка.
      • У 2010 році разом з \Грищенком повернувся до України та працював у МЗС в уряді Азарова.
      • У 2013-2014 роках він був радником віцепрем'єр-міністра з гуманітарних питань.
      • Після Революції Гідності Михайло Бно-Айріян продовжив працювати в уряді на посаді начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
      • Через два роки, у 2016, став заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва "Національної енергетичної компанії "Укренерго". Згодом – директором з комунікацій.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Призначення Зеленського
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