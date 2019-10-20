Минуло 100 днів: голова Київської ОДА Бно-Айріян йде у відставку

Очільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Його у липні призначив президент Володимир Зеленський – 18 жовтня з цієї дати минуло 100 днів.

Фото заяви на ім'я президента Бно-Айріян опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Її датовано 20 жовтня.

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При цьому Бно-Айріян процитував Андрія Чумака – головного героя роману "Сад Гетсиманський" українського письменника Івана Багряного.

Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти,

– написав він.

Причин свого рішення наразі Бно-Айріян не пояснив. Зазначимо, 18 жовтня виповнилося 100 днів перебування його на посаді очільника Київщини.

Відставка голови Київської обласної державної адміністрації стала першою серед призначених президентом Зеленським представників влади у регіонах. Серед найвищих чиновників другою – після екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.

Хто такий Михайло Бно-Айріян?

Зазначимо, 35-річний Михайло Бно-Айріян давній друг та лідера партії "Слуга народу" та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, пише "BBC Україна".