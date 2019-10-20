Минуло 100 днів: голова Київської ОДА Бно-Айріян йде у відставку
Очільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Його у липні призначив президент Володимир Зеленський – 18 жовтня з цієї дати минуло 100 днів.
Фото заяви на ім'я президента Бно-Айріян опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Її датовано 20 жовтня.
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При цьому Бно-Айріян процитував Андрія Чумака – головного героя роману "Сад Гетсиманський" українського письменника Івана Багряного.
Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти,
– написав він.
Причин свого рішення наразі Бно-Айріян не пояснив. Зазначимо, 18 жовтня виповнилося 100 днів перебування його на посаді очільника Київщини.
Відставка голови Київської обласної державної адміністрації стала першою серед призначених президентом Зеленським представників влади у регіонах. Серед найвищих чиновників другою – після екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.
Хто такий Михайло Бно-Айріян?
Зазначимо, 35-річний Михайло Бно-Айріян давній друг та лідера партії "Слуга народу" та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, пише "BBC Україна".
- Михайло Бно-Айріян працював другим секретарем посольства України в Росії у час роботи там посла Костянтина Грищенка.
- У 2010 році разом з \Грищенком повернувся до України та працював у МЗС в уряді Азарова.
- У 2013-2014 роках він був радником віцепрем'єр-міністра з гуманітарних питань.
- Після Революції Гідності Михайло Бно-Айріян продовжив працювати в уряді на посаді начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
- Через два роки, у 2016, став заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва "Національної енергетичної компанії "Укренерго". Згодом – директором з комунікацій.