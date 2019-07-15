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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голова УГКЦ перед виборами: За правду потрібно боротися

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      Предстоятель УГКЦ звернувся до молоді напередодні виборів
      Предстоятель УГКЦ звернувся до молоді напередодні виборів / 24 канал

      Глава Української греко-католицької церкви напередодні позачергових парламентських виборів попереджає – зараз багато брехні. Саме тому необхідно навчитися її відрізняти від правди.

      Під час передвиборчого періоду Україну "полонила неправда", про це сказав глава УГКЦ Святослав під час загальнонаціональної прощі до Марійського духовного центру "Зарваниця", пише "Еспресо".

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      Голова УГКЦ побажав молоді, щоб її "ніхто не обдурив".

      Бо якщо ви будете вміти розрізняти правду і брехню, то жоден брехливий політик не отримає вашого голосу… Будьте учнями правди і її свідками. Ніколи не соромтеся її засвідчити і побачите, що всі ми разом будемо справжніми, – зазначив він.

      Святослав також нагадав, що цьогоріч греко-католицька церква відзначає 30-річчя виходу з підпілля.

      "Наші попередники доводять, що за правду потрібно боротися. Ба більше, терпіти переслідування за неї і навіть померти. Адже той, хто не знає правди, живе в темряві", – додав предстоятель.

      Зазначимо, очільник Української греко-католицької церкви Святослав мав зустріч із Папою Римським Франциском 5 липня. Перед нею він наголошував, що має намір обговорити питання отримання від Ватикану статусу патріархату. За словами Святослава, греко-католики України давно мають фактичний патріархат.

      Після зустрічі стало відомо, що Папа Франциск створив Апостольський екзархат для вірян Української греко-католицької церкви, які проживають в Італії. В УГКЦ кажуть, що це важливий сигнал.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. За результатами опитування "Рейтингу", це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина".

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      Теги: Святослав Шевчук Парламентські вибори 2019 Релігія УГКЦ Новини України Новини політики
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