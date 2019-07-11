Папа Римський проголосив екзархат УГКЦ в Італії

Папа Франциск створив Апостольський екзархат для вірних Української греко-католицької церкви, які проживають в Італії. В УГКЦ кажіть, що це важливий сигнал.

Також понтифік призначив апостольським адміністратором вакантного осідку новоствореного екзархату кардинала Анджело Де Донатіса – генерального вікарія папи для Римського управління УГКЦ, пише "Радіо Свобода".

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Екзархат для українців Італії охоплює всю територію Італії. Це близько 70 тисяч вірних зі 145 громад. Духовну опіку в Італії здійснюють понад 60 священників.

Це важливий сигнал для українців Італії. Адже у 1999 році почався масовий рух українців, народились діти, родини. Важливо було, що українці мали можливість прийти до своєї церкви і помолитись рідною мовою і прославляти Бога у власному обряді, зберігаючи ідентичність і вірність УГКЦ, щоб не асимілювались,

– пояснив керуючий у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко.

Він також зазначив, що утворення екзархату показує, що українці в Італії формують нову діаспору. За його словами, для неї потрібні стабільні структури.

Екзархат – окрема адміністративно-територіальна одиниця основної церкви за кордоном. Її також можуть спеціально стоврити для вірян обряду в особливих умовах.

"Поява нової структури в УГКЦ це є ще одним кроком до реалізації патріархального устрою", – додав він.

Зазначимо, очільник Української греко-католицької церкви Святослав мав зустріч із Папою Римським Франциском 5 липня. Перед немаю він наголошував, що має намір обгвоорити питання отримання від Ватикану статусу патріархату. За словами Святослава, греко-католики України давно мають фактичний патріархат.

Парафіянами УГКЦ вважають себе 8,8% українців. А найбільше українців – 48,8% –вважають себе парафіянами Української православної церкви.



Конфесійний поділ українців/ Інфографіка