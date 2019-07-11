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      Папа Римський проголосив екзархат УГКЦ в Італії

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      УГКЦ має новий екзархат в Італії
      УГКЦ має новий екзархат в Італії / AP

      Папа Франциск створив Апостольський екзархат для вірних Української греко-католицької церкви, які проживають в Італії. В УГКЦ кажіть, що це важливий сигнал.

      Також понтифік призначив апостольським адміністратором вакантного осідку новоствореного екзархату кардинала Анджело Де Донатіса – генерального вікарія папи для Римського управління УГКЦ, пише "Радіо Свобода". 

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      Екзархат для українців Італії охоплює всю територію Італії. Це близько 70 тисяч вірних зі 145 громад. Духовну опіку в Італії здійснюють понад 60 священників.

      Це важливий сигнал для українців Італії. Адже у 1999 році почався масовий рух українців, народились діти, родини. Важливо було, що українці мали можливість прийти до своєї церкви і помолитись рідною мовою і прославляти Бога у власному обряді, зберігаючи ідентичність і вірність УГКЦ, щоб не асимілювались,
      – пояснив керуючий у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко.

      Він також зазначив, що утворення екзархату показує, що українці в Італії формують нову діаспору. За його словами, для неї потрібні стабільні структури.

      Екзархат – окрема адміністративно-територіальна одиниця основної церкви за кордоном. Її також можуть спеціально стоврити для вірян обряду в особливих умовах.

      "Поява нової структури в УГКЦ це є ще одним кроком до реалізації патріархального устрою", – додав він.

      Зазначимо, очільник Української греко-католицької церкви Святослав мав зустріч із Папою Римським Франциском 5 липня. Перед немаю він наголошував, що має намір обгвоорити питання отримання від Ватикану статусу патріархату. За словами Святослава, греко-католики України давно мають фактичний патріархат.

      Парафіянами УГКЦ вважають себе 8,8% українців. А найбільше українців – 48,8% –вважають себе парафіянами Української православної церкви.


      Конфесійний поділ українців/ Інфографіка

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      Теги: Новини політики Новини України УГКЦ Папа Римський Релігія Святослав Шевчук
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