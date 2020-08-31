Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин отримав позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Усіх контактних осіб він поінформував про це.

28 серпня у голови Львівської облради різко погіршилося самопочуття. Про це він написав у своєму фейсбуці.

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Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії – РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено,

– зазначив Ганущин.

За його словами, далі він діяв за протоколом – "сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція". Голова Львівської облради також повідомив, що попередив усіх, з ким контактував в останні дні.

"Зараз відчуваю себе як при легкій застуді, яка здорово стомлює, немов 10 кілометрів підтюпцем або з рюкзаком в горах", – додав він.

Зазначимо, за добу 30 серпня у Львівській області виявлено 154 нових випадки коронавірусу.

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Станом на 31 серпня там зафіксували 14 510 заражень COVID-19.

Від початку епідемії в області померли 394 хворих, 5 – за останню добу. Одужати вдалося – 4 350, 40 – 20 серпня.

На Львівщині з 31 серпня помаранчевий рівень епідемічної небезпеки встановили у Львові, Моршині, Самборі, Жовківському, Пустомитівському, Яворівському районах.

небезпеки встановили у Львові, Моршині, Самборі, Жовківському, Пустомитівському, Яворівському районах. Жовтий рівень у Бориславі, Дрогобичі, Стрию, Бродівському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Золочівському, Кам'янко-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Перемишлянському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Сокальському, Стрийському районах.

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