Керівникам МСЕКів Рівненщини оголосили "офіційне застереження"

Нещодавно Україною прокотилася хвиля корупційних скандалів за участі посадовців МСЕК. Зокрема, голови медико-соціальної експертизи Рівненщини отримали "офіційне застереження".

Його врученням займалися працівники УСБУ Рівненщини за участі представників Рівненської ОВА. Про це повідомив голова Рівненької ОВА Олександр Коваль.

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Як на Рівненщині відреагували на скандали довкола МСЕКів

Керівникам МСЕКів Рівненщини сьогодні оголосили офіційне застереження. Зробили це працівники УСБУ Рівненщини за участі представників Рівненської ОВА,

– повідомив Коваль.

Він зазначив, що застереження стосується недопустимості вчинення протиправних дій керівниками МСЕКів. Застереження було оголошене через викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за участі посадовців цих комісій.

"Найменшої толерантності щодо подібних корупційних проявів з боку Рівненської ОВА не було, і не буде. Адже в умовах війни – це питання національної безпеки та оборони", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, що голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа відправлена під варту на 60 діб. Розмір застави, який може внести посадовиця, становить понад 500 мільйонів гривень.