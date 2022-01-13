У голови наглядової ради МАУ періодично переважає особисте над професійним, – президент компанії

Наразі авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" знаходиться у найнижчій точці зимового сезону. 2022 року все ускладнилося появою нового вірусу "Омікрон". Тому, як і минулого року, компанія потребує незначної допомоги ззовні для того, щоби підтримати оборот, щоб вчасно виплачувати зарплату, пройти зимовий період та реалізувати плани на майбутнє літо.

Про це в інтерв'ю заявив президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне, коментуючи питання про те, як спроба його звільнення впливає на виробничі процеси в компанії.

На жаль, допомогу, яку ми просили в акціонерів, нам не надали. Менеджмент компанії підготував дохідну угоду, яка вже протягом трьох тижнів наглядова рада водить по колу, вона повертається на доопрацювання, ми пишемо до неї коментарі та зауваження. І, на жаль, наші люди вже місяць живуть у ситуації із заборгованістю із заробітної плати. Я сподіваюся, що все-таки збори акціонерів і наглядова рада ухвалять правильне рішення, і нам буде схвалено правочин,

– пояснив він ситуацію.

За його словами, у повноваженнях президента компанії укладати договори до 500 тис. доларів. Якщо говорити про докризовий обіг компанії в 1 млрд доларів, то це дуже незначні повноваження.

"А наскільки питання мого звільнення заважає мені чи ні... Я як раніше виконував свою роботу професійно та чесно, так і зараз виконую її також. Мені здається, що голова наглядової ради (Арон Майберг – 24 канал) періодично переважає особисте над професійним. Але це шкодить не мені особисто, а компанії МАУ, яка є і його компанією в тому числі", – оцінив ситуацію, що склалася, Євген Дихне.

Нагадаємо, раніше CEO авіакомпанії Євген Дихне сказав, що менеджмент МАУ як виконавчий орган не бере участі та не втручається в конфлікт між акціонерами – Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським. А також не спілкується з ними на цю тему.

Для Арона Майберга було дуже важливо, щоб у цьому конфлікті я як виконавчий орган прийняв його бік. Я ж вибрав абсолютно незалежну та рівновіддалену позицію,

– зазначив у грудні 2021 році президент МАУ.

Восени 2021 р. Арон Майберг запропонував Євгену Дихне звільнитися за власним бажанням. Наприкінці листопада в судовому реєстрі з'явилася несподівана справа: Євген Дихне оскаржив рішення акціонерів про звільнення, про яке він дізнався випадково і про яке його не повідомляли. За його словами, мета позову побачити протокол та зрозуміти законність процедур, за якими хотіли звільнити CEO. Також ЗМІ писали про конфлікт між бенефіціарами компанії – Майбергом (голова Наглядової ради) та Коломойським.

Очікується, що 2021 авіакомпанія МАУ закінчила з прибутком. За три квартали минулого року чистий прибуток склав 1,09 млрд грн.