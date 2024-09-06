Голові Одеської облради подарували подушку із сувенірними доларами: в чому причина

Голові Одеської обласної ради Григорію Діденку подарували подушку з сувенірними доларами. Це сталося просто під час пленарного засідання 23-ї сесії.

Такий незвичний подарунок Діденку передав очільник франції "Європейська Солідарність" Михайло Шмушкович. Він кинув у президію подушку, набиту грошима та пір'ям, адресовану голові облради.

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Діденку подарували подушку з доларами

Презент для Григорія Діденка прокоментувала депутатка від "Європейської солідарності" Юлія Чухало.

Щоб Вам, пане голово, і щоб вашій дружині, яка є народним депутатом від "Слуги народу", легше було спати. У ЗМІ є інформація, що вас підозрюють у незаконному збагаченні на суму 17 мільйонів гривень,

– зазначила вона.

За словами посадовиці, у ЗМІ були повідомлення про те, що під час обшуків у Діденка та його дружини вилучили готівку, яку ті ховали в подушці.

Я та мої колеги неодноразово виступали щодо приховування документів головою обласної ради, зловживання владою, перевищення влади, недоречного витрачання бюджетних коштів у війну, роздачі майна громад. Жителі Одеської області зі ЗМІ могли спостерігати, як оновлювався аквапарк родини Діденка, а пан Діденко та його дружина оновлювали гардероб брендовими італійськими речами. І все це під час війни. Сором і ганьба!

– сказала Юлія Чухало.

Варто зазначити, що 29 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що у Григорія Діденка та його радниці Лілії Томашевської проходять обшуки. Їх начебто проводили детективи НАБУ.