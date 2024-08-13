У Ferrexpo відреагували на заяви поліції щодо нової підозри голові правління Полтавського ГЗК

Гірнича компанія Ferrexpo заявила, що Національна поліція України поширила неправдиву інформацію, повідомляючи про нову підозру голові її дочірнього підприємства ПрАТ "Полтавський ГЗК" та "викритті" його та підлеглих "на легалізації понад 885 тонн щебеневої продукції вартістю понад 33,5 мільйона гривень".

Як повідомляє компанія Ferrexpo у фейсбуці, оприлюднена інформація правоохоронного органу "спотворена, або не відповідає дійсності".

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Як коментує Ferrexpo нову підозру голові Полтавського ГЗК

Ferrexpo стверджує, що "у жодну злочинну змову менеджмент Полтавського ГЗК не вступав, і доказів такої змови немає".

Пояснюючи суть змови НПУ зазначає, що "маючи ліцензію на видобуток залізної руди" підприємство нібито "незаконно переробляло залізисті кварцити". Проте у дозволі на видобуток чітко зазначено корисну копалину, яку підприємство має право видобувати та переробляти, – це залізистий кварцит, який і є залізною рудою. Відтак, навіть з пресрелізу правоохоронців очевидно, що підприємство не видобувало жодної іншої корисної копалини, окрім тої, на видобуток якої було отримано дозвіл. Полтавський ГЗК переробляв залізисті кварцити на промисловий продукт, придатний для подальшого використання, але це не злочин, а звичайна господарська діяльність. Підприємство не переробляло залізну руду на "інші корисні копалини", як це зазначено у пресрелізі поліції

– мовиться у заяві.

Крім того, Полтавський ГЗК стверджує, що інформація Національної поліції про запобіжні заходи підозрюваним у вигляді безальтернативного тримання під вартою теж "не відповідає дійсності", адже судді Печерського райсуду Києва, розглянувши клопотання, двом представникам менеджменту обрали найбільш м'який запобіжний захід з можливих – особисте зобов’язання, а «щодо третьої особи – застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі півтора мільйона гривень».

У поліції вкотре зауважили, що "власником Полтавського ГЗК є народний депутат VII та VIII скликань". У відповідь Полтавський ГЗК заявив, що власником комбінату є група Ferrexpo, а не колишній народний депутат. Акції Ferrexpo, своєю чергою, розміщені на основному майданчику Лондонської фондової біржі і серед акціонерів групи є фонди, інвестори, компанії, фізичні особи, проте жоден з них не має у власності понад 50% акцій.

"На нашу думку всі кримінальні переслідування посадових осіб Полтавського ГЗК та накладення арештів на майно підприємства направлені не на з'ясування об’єктивної істини у кримінальних провадженнях, а на створення перешкод та блокування законної господарської діяльності Полтавського ГЗК", – зазначили у пресслужбі підприємства.

Нагадаємо, за версією Національної поліції, посадові особи Полтавського ГЗК з 2015 по 2021 рік нібито здійснювали "незаконний видобуток скельного розкриву, нефракційного відсіву та порожніх порід", що завдало державі збитків на суму 157 мільярдів гривень. Також НПУ стверджує, що посадові особи підприємства організували "схему легалізації незаконно видобутих корисних копалин" (понад 885 тонн щебеневої продукції вартістю понад 33,5 мільйона гривень).