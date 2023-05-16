"Атеш" показали свою головну базу у Криму: окупанти уже збирають "монатки"

16 травня 2023, 19:02
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Джерело:

"Атеш"

Представники партизанського угрупування "Атеш" не дають забути про себе окупантам в Криму: нагадують вибухами, підпалами та іншими провокаціями. Цього разу вони показали свою головну базу.

Там наголосили, що таким є місто Севастополь. Тож, росіянам не сховатись від відповідальності, карма наздожене кожного загарбника.

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Місто Севастополь – головна база "Атеш" у Криму. Ми маємо безліч агентів, які щодня виконують завдання з розвідки, знищення техніки, інфраструктури та особового складу ворога,
– заявили в угрупуванні. 

Представники руху кажуть, що окупанти вже не почуваються у безпеці, є інформація, що "деякі збирають свої манатки". В "Атеш" визнали, що це правильно. Ймовірно, чи не єдине правильне рішення загарбників. 

"Прийде час і "Атеш" стане у перших рядах, хто гнатиме рашистів із нашого Криму", – додали агенти. 

Що відбувається в Криму 

  • Буквально вчора, 15 травня, активісти руху "Жовта Стрічка" розмістили понад 280 плакатів та жовтих стрічок в окупованих кримських містах: Сімферополі, Севастополі, Ялті та Судаку. 
  • 12 травня агенти "Атеш" розповіли, що проникли на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами й очікують "українського курортного сезону" на півострові.

Автор: Анастасія Лукашевська