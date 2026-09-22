Зеленський відзвітував про цей важливий дзвінок, зазначивши, що вони встигли обговорити фундаментальні питання безпеки, енергетику, деескалацію та суттєві деталі. До того ж український президент подякував Трампу за закон Ліндсі Ґрема. Дипломатична динаміка є, і тепер зустріч у Нью-Йорку – це доконаний факт. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Чому Трампу життєво необхідний Зеленський

Як політтехнолог, я чудово розумію, чому команда Трампа так різко змінила позицію. Нещодавно відоме американське соціологічне агентство YouGov опублікувало опитування щодо популярності Трампа та Зеленського – і обидва показники вимірювалися саме в Америці.

Результати вражають: чистий рейтинг Трампа у США становить мінус 18%, тоді як у Зеленського серед американців – плюс 13%. Розрив між ними сягає неймовірних 31%. Напередодні проміжних виборів до Конгресу Трампу критично вигідно з'являтися поруч із Зеленським. У маркетологів це називається "бренд-партнер".

Зеленський наразі – це головна козирна карта для Трампа. Він прагне показати виборцям: "Подивіться, я спілкуюся з самим Зеленським". Тому Трамп нікуди не дінеться і шукатиме цієї зустрічі.

Торгівля навколо українських ударів по НПЗ

Водночас ключові теми майбутніх перемовин викликають багато запитань. Видання Axios, яке неодноразово зливало точну інсайдерську інформацію, повідомило, що під час телефонної розмови Трамп знову порушив тему українських ударів по російських НПЗ. У Білому домі вважають ці атаки одним із факторів зростання світових цін на дизель і паливо.

Американці намагаються тиснути на нас, аби домогтися взаємної деескалації. Але Трамп – це перш за все торгаш. Він чудово розуміє, що безкоштовних сніданків у світі не буває і за все треба платити. Якщо Вашингтон хоче, щоб ми зменшили інтенсивність ударів по нафтовій інфраструктурі ворога, за це доведеться викласти дуже високу ціну.

Ми не віддамо російські НПЗ безкоштовно чи задешево. Можливо, той самий закон Ґрема про жорсткі санкції – це вже частина потрібної передоплати за наші поступки.

Трамп перевзувся: росіяни втратили контроль над нафтою

Найцікавіше, що Трамп опублікував новий пост у своїй соціальній мережі, присвячений саме українським бомбардуванням російських НПЗ. І тут він знову перевзувся – цього разу на нашу користь.

Ще тиждень тому Трамп казав, що просив Зеленського не бомбити нафтопереробні заводи, а пізніше стверджував, ніби сторони вже домовилися про припинення ударів по енергетиці. Тепер же його формулювання кардинально змінилися: "Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну проти України".

Трамп констатував, що величезну кількість російських НПЗ уже підірвано та виведено з ладу. Виявилося, що видання Axios висвітлило ситуацію застаріло. Трамп більше не закликає Україну зупинити атаки – він публічно визнає факт: Путін остаточно втратив свою нафтову галузь.

Перелом після удару по Московському НПЗ

Схоже, що вчорашня телефонна розмова із Зеленським мала колосальний вплив. Президент України зміг чітко донести до Трампа реальну картину: безглуздо просити нас зупинитися, коли у Росії цієї нафтової промисловості практично не залишилося.

Очевидно, переконувати Трампа допоміг і наш успішний ракетний удар по Московському НПЗ. Це була якісно нова операція: спочатку українські дрони розрядили російську систему ППО, а слідом за ними прилетіли наші важкі ракети типу "Паляниця" чи "Фламінго", які вщент рознесли ключові установки.

Це був перший успішний ракетний приліт по Москві, і Трамп не міг цього не помітити. Тепер він вимагає вже не просто "перемир'я" чи зупинки атак з нашого боку, а каже прямо: "Путін мусить негайно закінчити цю війну, бо через власну агресію він втратив усе".