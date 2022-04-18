Головна мета Путіна, щоб України не існувало як держави, – Буданов

Головний розвідник України Кирило Буданов розповів про плани Путіна щодо України. За його словами, російський диктатор не хоче, щоб наша держава існувала.

У інтерв'ю німецькому тижневику Spiegel він розповів, що мета Путіна в Україні залишається незмінною. Це операція зі знищення нашої державності.

До теми Пам'ятник ідіотизму, – глава ГУР про Чорнобаївку і росіян

Україна має перестати існувати як держава. Це головна мета, і Путін не відмовився від своїх планів. Якби вони досягли цієї мети, Росія так і не до кінця зрозуміла, це теж характерно для їхньої тактики,

– сказав голова ГУР.

Він перелічив, чого хотіли росіяни в Україні:

встановити в Києві підконтрольний Росії уряд;

назавжди повернути Україну в російську сферу.

"Цього не було і не може статися, особливо після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ", – запевнив Буданов.

У британській розвідці також кажуть, що мета Росії незмінна: дивіться відео