Головна пропагандистка Путіна приїхала в окупований Донецьк: з якою метою

Маргарита Симоньян, яка керує російськими пропагандистськими ЗМІ "Россия сегодня" і Russia Today, 27 січня приїхала до окупованого Донецька. Наступного дня бойовики тут запланували провести масштабний форум "Русский Донбас".

Джерело: 24 канал

Фото на доказ свого перебування у Донецьку чи не найголовніша російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала у своєму телеграм-каналі. Ще й розповіла, що супроводжують її чоловік (телеведучий Тигран Кеосаян) та колега (журналіст та пропутінський депутат міської думи Москви Роман Бабаян).

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Допис від 27 січня містить і такий текст: "Якщо хтось мене загубив, я тут".



Симоньян у Донецьку / Фото з телеграму пропагандистки

Навіщо Симоньян приїхала до Донецька

Про мету своєї поїздки на територію України, хоч і окуповану, Симоньян не писала. Але інформація про це є в інших джерелах.

Наприклад, телеграм-канал WarGonzo твердить, що росіянка відвідала "лінію зіткнення поруч із Донецьким аеропортом", а також Іверський монастир, розташований поруч.

А журналіст та член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Денис Казанський розповів, що Симоньян, Кеосаян та Бабаян поїхали до Донецька, "щоб провести форум "Русский Донбасс".

З підконтрольних окупантам ЗМІ відомо, що цей форум проводять "з метою прийняття резолюції за результатами широкого обговорення доктрини "Русский Донбасс"і формування плану втілення документа".

Цікаво, що обговорювати учасники збираються, серед іншого, минуле та сучасність регіону, але особливо гострою є тема "Наше майбутнє з Росією".

Хто така Маргарита Симоньян? Це російська журналістка, головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня" (з 2013) та телеканалу RT – Russia Today (з 2005).



І вона особисто, і очолювані нею медіаресурси завжди підтримували політику Путіна, включно з агресію проти України. Тож з 2014 року прізвище Симоньян міститься у переліку російських пропагандистів, яким заборонено в'їзд на українські землі.

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