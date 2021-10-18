Головна тема – не кадрові зміни, – заступниця Арахамії про засідання "слуг"

"Слуги народу" зберуться на засідання фракції у понеділок, 18 жовтня. Депутати планують обговорити проєкт Державного бюджету на 2022 рік.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, кадрові зміни в уряді – не головна тема засідання.

До слова 1000 сторінок і 5 кілограмів: що приховує проєкт Держбюджету-2022

"Я не бачу сигналів, щоб голосувати за якісь кадрові зміни в уряді на цьому пленарному тижні, який стартує завтра (19 жовтня – 24 канал). Не думаю, що ми отримаємо багато новин", – заявила Кравчук.

Кравчук зауважила, що Рада наближається до затвердження бюджету на 2022 рік. Фінальну версію документу українці побачать у грудні 2021 року, коли парламент голосуватиме у другому читанні та в цілому.

Проєкт Держбюджету на 2022 рік: коротко про головне

У проєкті Державного бюджету заклали середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривн і. Однак до кінця 2022 року він очікується на рівні 28,7 гривні.

і. Однак до кінця 2022 року він очікується на рівні 28,7 гривні. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8% .

. Наступного року доходи зростуть до 1277,7 мільярда гривень, це на 14% вище, ніж у 2021 році.

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