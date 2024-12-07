Свято вдалось: головну ялинку Харкова уже втретє відкрили у метро

Попри постійні тривоги та російські обстріли, харків'яни не втратили віру в чудо. Так, 6 грудня, на день святого Миколая, у міському метро вже втретє за час повномасштабного вторгнення відкрили головну ялинку, яка стоїть "поверхом" нижче, ніж на землі до повномасштабного вторгнення.

Дерево, висотою 6 метрів, прикрасили декораціями, які використовували минулого року. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що на свято завітали маленькі харків'яни, яким зараз дуже не вистачає свята.

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Відкриття головної ялинки Харкова у метро

За словами кореспондентки, на відкритті головної ялинки міста була присутня велика кількість людей – сім'ї, діти та військові з родинами. Така новорічна локація змушує посміхнутись та є розрадою для харків'ян, особливо малечі, які дуже не вистачає дива.

Усі новорічні декорації не є новими, їх використовували усі попередні роки для оздоблення міста.

Свято вдалось. Від людей ми чули радість та надію. Дуже примітно, що вчора, крім дня святого Миколая, ми ще відзначали день Збройних Сил України. Подвійно вітаємо наших дітей та героїв,

– наголосила Черненко.

Речник Центрального парку Андрій Кравченко зазначив, що ялинка у метро стоїть на тому місці, де вона стояла завжди вище на землі. Ялинка має висоту 6 метрів, усі прикраси для неї привезли з парку.

Коли ми прикрашали, до нас підходили військові, які проходять реабілітацію, та дякували за те, що вони розуміють, за що воюють. Це дуже важливо,

– сказав він.

Харків'янин Володимир прокоментував, що його дочка попросила прийти подивитись на ялинку, де б вона не стояла. За його словами, свято залишається святом попри все, а дітям потрібно якось розвіятись.