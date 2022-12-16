У Києві почали монтувати новорічну ялинку на Софійській площі: ЗМІ показали перші кадри

Близько двох місяців у столиці точилися дискусії щодо того, чи актуально у воєнний час встановлювати новорічну ялинку. Зрештою, святковий настрій переміг і вже у п'ятницю, 16 грудня, в центрі Києва почались роботи зі встановлення головної ялинки країни.

Зелена красуня стоятиме на Софійській площі. Коли відбудеться офіційна церемонія відкриття, поки не відомо.

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Усі масові заходи скасують

Цьогоріч не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку. Варто додати, що головна новорічна ялинка України буде "без пафосу та ілюмінації".

Однак, за словами Кличка, верхівку дерева прикрашатиме герб, а навколо нього будуть облаштовані місця, де люди зможуть підзарядити свої телефони. Ба більше, на цьогорічну "новорічну красуню" держава не виділяла ні копійки з бюджету – все оплатили бізнес і меценати.

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Головне святкове дерево країни буде, як завжди, стояти на Софійській площі. Оздоблять його прикрасами, які використовували у минулі роки – це близько 1000 іграшок, зокрема, кульки синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів.

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