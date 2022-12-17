Не ялинкою єдиною: організатори розповіли про оздоблення Софійської площі
Після довгих дискусій про доцільність встановлення ялинки київська влада зрештою розпочала монтування новорічної красуні. Станом на суботу 17 грудня головна ялинка країни вже фактично готова.
В інтерв'ю 24 каналу організатор новорічних свят на Софійській площі Ігор Добруцький розповів деталі встановлення цьогорічної ялинки. Чим прикрашатимуть та дивуватимуть українців – читайте в матеріалі.
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Чим цьогорічна ялинка відрізнятиметься від попередніх
Добруцький запевнив, що попри все, ялинка у столиці буде особливою. По-перше, красуня відрізнятиметься висотою – замість стандартного 31 метра, сягатиме близько 12 метрів. По-друге, унікальним стане і символічний сенс, закладений у неї.
Організатор свят розкрив символізм новорічної красуні. Він каже, що суть ялинки полягає у тому, що янгол-переможець Архангел Михаїл буде на ялинці і показуватиме, що нам потрібна перемога. Ба більше, близько 500 голубів символізуватимуть прихід миру.
І, за словами Добруцького, обов'язковими атрибутами будуть синьо-жовті іграшки. "Родзинкою" головної ялинки стане герб на верхівці.
Потрібно приділяти увагу деталям
Організатор розповів, що справжньою особливістю цьогорічної ялинки стане не лише патріотична символіка, а й наявність 53 штандартів із прапорами тих країн, які підтримали Україну у війні проти Росії. Таким чином організатори хочуть висловити повагу державам, які прийшли нам на допомогу і брали участь у засіданні "Рамштайн".
Ялинка уособлює перемогу, яка наближається до України. Але я не хотів би до кінця розповідати всю концепцію. Ви приїдете до ялинки і побачите, яким чином ми розказали, що перемога буде неодмінно за нами, і чому Архангел Михаїл, який охороняє нас, робить усе можливе для перемоги,
– розповів Добруцький.
Тому організатор порадив киянам і гостям столиці неодмінно приділити час на розгляд деталей. Окрім новорічної красуні, на Софійській площі встановлять вертеп і дідух – українські символи Різдва.
Добруцький запевнив, що там дійсно дуже гарний вертеп, і він має велику цінність, тому що його робили скульптори. За його словами, на створення вертепу витратили величезні витрати – сотні тисяч гривень. Організатор додав, що експозиція залишиться в музеї назавжди. Там же будуть і декілька дідухів, які символізують Різдво. З року в рік вони будуть експонувати історію розвитку новорічної ялинки.
У Львові теж встановлюють новорічну ялинку: що відомо
- Попри війну, ракетні удари та блекаут у Львові все ж трохи відчуватиметься дух Різдва. Саме тому навпроти Оперного театру 16 грудня встановили святкову ялинку. Вона покликана підняти настрій маленьким українцям та повернути їм віру у дива.
- Садовий пояснив, що про встановлення ялинки міська влада радилася і з військовими, і з психологами. Він додав, що цього разу різдвяне дерево подарувало місту підприємство "Світанок". Ялинка росла на теплотрасі і її коріння почало нищити мережі.
- Відомо, що ілюмінацію планують використати з минулих років. Ялинка стоятиме навпроти Оперного театру близько місяця і світитиме 5 годин на день – з 17:00 до 22:00. Разом з тим мер Львова зазначив, що цьогоріч традиційного різдвяного ярмарку не буде.