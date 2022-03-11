Головне бажання росіян – вижити й дочекатися ротації: СБУ перехопила дзвінки окупантів

СБУ перехопило розмови загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку. З них можна зробити висновок, що зараз окупанти мріють лише про одне – вижити у війні, яку вони самі й розв'язали.

Про це повідомили в Службі безпеки України. Зазначається, що російські орки не можуть дочекатися ротації, аби забратися з України й більше ніколи сюди не повертатися.

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Окупанти хочуть додому

"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо й там чекатимемо. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять", – сказав окупант своїй дружині.

Як зазначила СБУ, якщо загарбників не відправлять додому за ротацією – тоді відправлять в одноразових пакетах для трупів, які Росія закупила перед розв'язанням війни.

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