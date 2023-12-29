Морські дрони та зачистка колаборантів: експерт назвав 5 основних досягнень СБУ у 2023 році

СБУ користується найбільшим рівнем довіри серед правоохоронних органів завдяки ряду досягнень, які cлужба продемонструвала у 2023 році.

Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький і назвав 5 найбільших досягнень служби.

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Насамперед політолог оцінив військові досягнення підлеглих Василя Малюка.

"Підрозділи служби знищили ворожої техніки на 2 мільярди доларів, зокрема 500 танків. СБУ воює на найважчих ділянках фронту і є однією із головних структур Сил оборони. Служба наближає війну до Кремля. Окупований Крим і прикордонні регіони Росії стали полем бою завдяки зусиллям служби. Підриви на складах і стратегічних аеродромах – буденність для Росії. Одна зі спецоперацій по підриву тунелю для залізниці пройшла на Далекому Сході – за 8 тисяч кілометрів від України", – акцентує експерт.

Окремо політолог зупинився на успіхах служби на Чорному морі.

Унікальні морські дрони, які вдруге підірвали Кримський міст. Західні фахівці наголошують, що ця розробка служби змінила баланс сил на Чорному морі. Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію і фактично вимушена була відвести значну частину флоту, а кораблі Чорноморського флоту Росії постійно злітають в повітря,

– підкреслює експерт.

Також Голобуцький схвально відгукнувся про боротьбу служби з внутрішніми ворогами.

Розгром російського підпілля "агентів в рясах" з УПЦ (МП), зачистка агентів Росії та навідників. Колаборанти й зрадники масово вибухали завдяки СБУ весь 2023 рік – від Владлєна Татарського до Іллі Киви. Крім того, СБУ – найбільш результативний правоохоронний орган в державі. Ключові справи проти корупціонерів (Коломойського, Жеваго, Фірташа та інших) ініціювала служба,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, нещодавно фонд "Демініціативи" оприлюднив соціологічне дослідження з підсумками 2023 року. Довіра до СБУ перебуває на найвищому рівні за всі часи Незалежності – 71%.