Головні новини 15 травня: нова дата відкриття українських кордонів, вибух на хімзаводі у Венеції

Українські кордони можуть відкрити з 15 червня. Новий осередок спалаху коронавірусу в Києві. У Венеції стався потужний вибух на хімічному заводі, а Мілан затопило. Україна зняла санкції з онуки диктатора Муссоліні. Такими були головні новини 15 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за п'ятницю, 15 травня:

Коли відкриють кордони

Актуально "Шегині" відкриють: уряд дозволив роботу пішоходного пункту пропуску на кордоні

В МВС заявили, що українські кордони можуть відкрити з 15 червня. Це рішення буде синхронним з відкриттям кордонів у Європейському Союзі.

Заступник глави МЗС Антон Геращенко зауважив, що в України відкритий кордон на виїзд у Європу. Водночас українці не зможуть потрапити в сусідні європейські країни, поки там не відкрили кордони.

Зараз Європейський союз практично закрив свій кордон для іноземців – зокрема й українців – до 14 червня. Теж саме, підкреслив чиновник, стосується й Туреччини.

Що про відкриття кордонів говорять в МОЗ? Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко наголошував, що Україна в цьому питанні орієнтуватиметься на Польщу. Оскільки це сусід України, де динаміка поширення захворювання дещо вища. Українська влада спостерігатиме за тим, як відкриватимуть кордони Польща та решта Євросоюзу.

Зверніть увагу! Польща через пандемію коронавірусу продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами Євросоюзу ще на 30 днів. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах. Зокрема, контроль на кордоні з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною діятиме до 12 червня.

Які обмеження діють у Польщі щодо перетину кордону з країнами ЄС

З 13 травня польський уряд звільняє від дотримання карантинних обмежень громадян, які працюють чи навчаються в сусідніх країнах ЄС. Також мовиться про громадян з Чехії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Данії та Литви, які перетинають польський кордон у професійних, ділових, економічних чи освітніх цілях.

Нове правило не діятиме для людей, які практикують медичну професію та працюють у центрах соціального забезпечення.

Громадяни всіх інших країн, зокрема й українці, які прибувають до Польщі, повинні пройти 14-денний карантин.

Спершу Польща відновила контроль на кордоні у зв’язку з епідемією до 24 березня, а потім чотири рази продовжувала його – спершу до 13 квітня, потім до 3 травня, 13 травня, та, останнього разу – до 12 червня.

У Польщі вирішили цього тижня не переходити до наступних етапів послаблення карантинних обмежень. Наступна фаза за планом має початися 18 травня.

Радимо ознайомитись Які країни відкрили кордони: список



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

У Києві новий спалах COVID-19

До теми Ситуація непроста: Кличко пригрозив ввести суворіший карантин у Києві

У Києві зафіксували новий осередок коронавірусу. В Дарницькому дитячому будинку-інтернаті хворобу виявили у 81 людини, 53 з яких – вихованки інтернату. Наймолодшій пацієнтці – 7 років, а найстаршій – 35.

Що відомо про обставини спалаху COVID-19 в дитбудинку

За словами мера Києва Віталія Кличка, всі вихованки, в яких виявили хворобу, перебувають у задовільному стані. Медичну допомогу їм надають безпосередньо в інтернаті.

Епідеміологам вдалося встановити, що джерелом спалаху в установі стала молодша медсестра однієї з груп дитбудинку.

Нині Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю закрили на карантин. Там проводять посилену дезінфекцію та медичне обстеження. Рятувальники та поліція чергують на в'їзді до території.

Кличко додав, що у зв'язку з ситуацією наявність спалаху перевірятимуть і в інших столичних інтернатах, зокрема: Святошинський будинок-інтернат для хлопчиків, 2 міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізовані заклади для жінок та чоловіків.

Чи можуть в Києві знову посилити карантин

Віталій Кличко попередив киян про те, що в Києві можуть ввести суворіший карантин. За його словами, наразі жителі столиці влаштовують "масові гуляння", які йдуть в розріз з рекомендаціями влади.

Якщо ж ситуація з поширенням коронавірусу у Києві погіршиться, – Києву доведеться повернутися до попередніх карантинних обмежень.

За словами Кличка, карантин у Києві можуть посилити вже за тиждень, якщо кількість інфікованих різко зросте. Водночас, мер зазначив, що у разі інфекційного вибуху в столиці може не вистачити хворим місць у лікарнях.

Актуально COVID-19 у Києві: виявили 56 нових випадків, серед хворих – 1-місячна дитина

Зверніть увагу! Станом на 15 травня в Україні загальна кількість хворих на коронавірус становить 17 тисяч 330 людей. За останню добу підтвердили 483 нових випадки захворювання. 476 людей померли від коронавірусу. 4 473 пацієнти вже одужали.

Напружений день для Італії

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В охопленій коронавірусом Італії 15 травня сталися дві надзвичайні події. Мовиться про потужний вибух на хімзаводі у Венеції та масштабну повінь в Мілані.

Вибух на хімзаводі у Венеції

У Венеції вибух стався на хімічному заводі, який виготовляє фарби, розчинники та відбілювачі. Чорний дим з заводу було видно по всій Венеції, а в місті включили сирену хімічної тривоги.

Одразу після вибуху мер Венеції Луїджі Брунаро звернувся до мешканців, щоб вони залишалися вдома, позакривали вікна за допомогою вологих ганчірок. Окрім того, на їх телефони надіслали повідомлення про "червоний код" в місті.

Внаслідок вибуху постраждало двоє працівників заводу. Їх відправили в опікові відділення лікарень. Попри це, на місце аварії прибули чотири карети швидкої допомоги, два медичні гелікоптери та група рятувальників.

Що сталося на заводі – поки точно не відомо. Цілком ймовірно – вибух баку з хімічними реактивами. Сам завод неодноразово опинявся в епіцентрі протестів через проблеми із безпекою.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Повінь в Мілані

Масштабні зливи з грозами затопили вулиці італійського Мілану 15 травня. Подекуди рівень води сягав одного метра. Рятувальники працювали всю ніч.

Ситуацію ускладнило те, що місцева річка Севезо вийшла з берегів і затопила Мілан та його передмістя.

Через величезні потоки води на вулицях Мілану зупинився рух, а місцеві жителі ледве могли дістатися до своїх будинків. Через зливи в багатьох будинках зникла електроенергія. Повінь також зупинила роботу міланського метро.

Міська влада запустила для перевезення людей кілька додаткових рейсових автобусів.

З онуки Муссоліні зняли санкції

Цікаво З онуки Муссоліні зняли санкції: що відомо про модель Алессандру, яку знають через дідуся

Президент України своїм указом зняв персональні санкції з семи осіб. Більшість з них брала участь у псевдовиборах на окупованих територіях. Серед них зокрема онука Беніто Муссоліні Алессандра, яка була там спостерігачкою.

Цікаві факти про внучку Муссоліні

Вона є онукою фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Серед інших відомих її родичів – тітка Софі Лорен. Алессандра – актриса, консервативна політикиня, модель. Членкиня Європейського та італійського парламенту.

Вона співпрацювала з журналом Playboy і ставала обличчям італійських та німецьких випусків.

У 1982 році світ побачив її альбом романтичних пісень Amore. Він був випущений лише в Японії і наразі є колекційною рідкістю.

Заснувала неофашистську партію "Соціальна ініціатива". Неодноразово наголошувала на тому, що пишається своїм знаменитим дідусем і близько року боролася, щоб її діти могли носити прізвище Муссоліні. Відома ексцентричними і ксенофобськими висловами.

Зокрема, у 2007 році вона заявила, що всі румуни є злочинцями. Це призвело до розпаду в Європарламенті націоналістичної коаліції "Ідентичність, традиція, суверенітет", де Алессандра була одним із членів.

Муссоліні була спостерігачкою на псевдовиборах в так званих "ЛНР/ДНР".

Її активи були заблоковані та тимчасово обмежені: усе задля запобігання виведенню капіталів з України. Окрім того, їй було заборонено в'їзд в Україну і видача візи.



Алессандра Муссоліні / Facebook / @Alessandra Mussolini

З кого ще Зеленський зняв санкції?