Головні новини Києва за тиждень: стрілянина в Голосієво, знесення знака дружби з Москвою
Джерело:24 канал
У Києві сталась стрілянина у Голосієво. Київрада вирішила демонтувати знак дружби з Москвою, а з транспорту зникнуть паперові квитки. Новини Києва за тиждень 5 – 9 липня.
Найважливіші новини Києва за тиждень 5–9 липня:
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Стрілянина в Голосієво
Джерело: 24 канал
- Киянин Іван Мартинюк нібито не зміг виплатити кредит, через що виконавча служба виставила квартиру на відкриті торги.
- Власник житла почав оскаржувати право власності нового хазяїна.
- Вранці 7 липня у квартиру будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58 прийшли представники приватної охоронної фірми та сам покупець.
- Під час спроб поліцейських та охоронців потрапити до квартири Мартинюк застосував вогнепальну зброю та забарикадувався всередині приміщення.
- Перемовини зі зловмисником ні до чого не призвели. Він підпалив квартиру. Через це спецпризначенці почали штурм та затримали озброєного чоловіка.
- Йому інкримінують замах на життя поліцейського та на ще двох осіб.
- Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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Київрада підтримала знесення знака на честь дружби з Москвою
Джерело: фейсбук Леоніда Ємця
Під час пленарного засідання Київради 8 липня більшість депутатів підтримала рішення про демонтаж пам'ятного знака, встановленого на честь дружби Києва та Москви у Голосіївському районі столиці.
Ось цей знак / Фото 2gis.com
За необхідність демонтажу знака, який встановили у Києві у 2001 році, проголосували 76 депутатів з 95 присутніх.
Голосували проти розгляду рішення представники проросійської партії "Опозиційної платформи – За життя". Майже у повному складі підтримали позицію знесення знаку депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини".
https://kyivnews.24tv.ua/kiyivrada-pidtrimala-znesennya-znaka-chest-druzhbi-novini-kiyiv_n1679240 Майже у повному складі підтримали позицію знесення знаку депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини
Деталі У Києві хочуть знести пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви
У Києві зникнуть паперові квитки в транспорті
Джерело: КМДА
Київ став першим містом в Україні, яке повністю відмовилось від використання паперових талонів у громадському транспорті. Тепер вся оплата проїзду там цифровізована.
Про це повідомили 5 липня, а набуде чинності рішення з 14 липня. Такі дії пояснили намаганням полегшити контроль пасажирообігу.
Де тепер купувати квиток
Щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту. Також продаватимуть QR-квитки в:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- у застосунку Київ Цифровий.
Раніше ми писали про це З транспорту Києва зникли кондуктори: як посилять контроль
Обвалення Берестейського мосту
Джерело: патрульна поліція Києва
Обвалення Берестейського мосту на проспекті Перемоги, яке 5 липня спричинило ДТП у Києві – на автівку впав бетон, відбулось через іншу аварію. Вона сталась 1 липня – у міст врізалась вантажівка з газоблоками.
Про це заявили в підприємстві "Київавтошляхміст". Комунальники прийшли до такого висновку після ретельного обстеження споруди.
Наслідки аварії / Фото "Обозревателя"
В КП стверджують, що "силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найслабших (перенапружених) місцях споруди".
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Скандал із нардепом
Джерело: 24 канал
У Києві перевіряють дії патрульних, які зупинили авто Toyota Camry зі скандальним "слугою народу" Євгенієм Брагарем. Вони запідозрили його у вживанні наркотиків і повезли на освідування.
До законності зупинки авто та подальших дій поліцейських виникли питання. Таку заяву заступник глави МВС Антон Геращенко зробив в ефірі одного з телеканалів. Він розповів: до патрульних є запитання щодо бодікамер. Річ у тому, що вони їх не увімкнули на початку спілкування з Брагарем.
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