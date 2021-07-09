Головні новини Києва за тиждень: стрілянина в Голосієво, знесення знака дружби з Москвою

9 липня 2021 , 19:00
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Джерело:

24 канал

У Києві сталась стрілянина у Голосієво. Київрада вирішила демонтувати знак дружби з Москвою, а з транспорту зникнуть паперові квитки. Новини Києва за тиждень 5 – 9 липня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 5–9 липня:

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Стрілянина в Голосієво

Джерело: 24 канал

  • Киянин Іван Мартинюк нібито не зміг виплатити кредит, через що виконавча служба виставила квартиру на відкриті торги.
  • Власник житла почав оскаржувати право власності нового хазяїна.
  • Вранці 7 липня у квартиру будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58 прийшли представники приватної охоронної фірми та сам покупець.
  • Під час спроб поліцейських та охоронців потрапити до квартири Мартинюк застосував вогнепальну зброю та забарикадувався всередині приміщення.
  • Перемовини зі зловмисником ні до чого не призвели. Він підпалив квартиру. Через це спецпризначенці почали штурм та затримали озброєного чоловіка.
  • Йому інкримінують замах на життя поліцейського та на ще двох осіб.
  • Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Київрада підтримала знесення знака на честь дружби з Москвою

Джерело: фейсбук Леоніда Ємця

Під час пленарного засідання Київради 8 липня більшість депутатів підтримала рішення про демонтаж пам'ятного знака, встановленого на честь дружби Києва та Москви у Голосіївському районі столиці.

Ось цей знак / Фото 2gis.com

За необхідність демонтажу знака, який встановили у Києві у 2001 році, проголосували 76 депутатів з 95 присутніх.

Голосували проти розгляду рішення представники проросійської партії "Опозиційної платформи – За життя". Майже у повному складі підтримали позицію знесення знаку депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини".

"Опозиційної платформи – За життя"
https://kyivnews.24tv.ua/kiyivrada-pidtrimala-znesennya-znaka-chest-druzhbi-novini-kiyiv_n1679240 Майже у повному складі підтримали позицію знесення знаку депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини

Деталі У Києві хочуть знести пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви

У Києві зникнуть паперові квитки в транспорті

Джерело: КМДА

Київ став першим містом в Україні, яке повністю відмовилось від використання паперових талонів у громадському транспорті. Тепер вся оплата проїзду там цифровізована.

Про це повідомили 5 липня, а набуде чинності рішення з 14 липня. Такі дії пояснили намаганням полегшити контроль пасажирообігу.

Де тепер купувати квиток

Щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту. Також продаватимуть QR-квитки в:

  • T-кіосках;
  • терміналах самообслуговування е-квитка;
  • терміналах Easy Pay;
  • на станціях Київського метрополітену;
  • у застосунку Київ Цифровий.

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Обвалення Берестейського мосту

Джерело: патрульна поліція Києва

Обвалення Берестейського мосту на проспекті Перемоги, яке 5 липня спричинило ДТП у Києві – на автівку впав бетон, відбулось через іншу аварію. Вона сталась 1 липня – у міст врізалась вантажівка з газоблоками.

Про це заявили в підприємстві "Київавтошляхміст". Комунальники прийшли до такого висновку після ретельного обстеження споруди.

Наслідки аварії / Фото "Обозревателя"

В КП стверджують, що "силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найслабших (перенапружених) місцях споруди".

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Скандал із нардепом

Джерело: 24 канал

У Києві перевіряють дії патрульних, які зупинили авто Toyota Camry зі скандальним "слугою народу" Євгенієм Брагарем. Вони запідозрили його у вживанні наркотиків і повезли на освідування.

До законності зупинки авто та подальших дій поліцейських виникли питання. Таку заяву заступник глави МВС Антон Геращенко зробив в ефірі одного з телеканалів. Він розповів: до патрульних є запитання щодо бодікамер. Річ у тому, що вони їх не увімкнули на початку спілкування з Брагарем.

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Автор: Ярослав Голобородько