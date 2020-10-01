В Україні оновили карантинні зони. Рятувальники продовжують приборкувати лісові пожежі на Луганщині. З’явились нові подробиці щодо спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера", яку нібито курували українські спецслужби. Словенія дозволила українцям в'їзд без карантину. В Україні вирує циклон Зора, який вже наробив чимало лиха. Такими були головні новини 1 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Україні оновили карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я вчергове оновило карантинні зони в Україні. З 5 жовтня почне діяти нове епідемічне зонування.

Важливо Тернопіль та Канів у червоній зоні: які обмеження запровадили

До червоної зони віднесли:

місто Тернопіль;

місто Канів Черкаської області.

А от до помаранчевої зони потрапили такі обласні центи:

Вінниця;

Луцьк;

Дніпро;

Ужгород;

Івано-Франківськ;

Львів;

Миколаїв;

Полтава;

Суми;

Харків;

Хмельницький;

Чернівці.

Повний перелік міст та районів, що потрапили до помаранчевої, а також жовтої та зеленої зон – дивіться за посиланням.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Жахливі наслідки пожеж на Луганщині

Масштабні пожежі на Луганщині почалися ще кілька днів тому, але рятувальники досі намагаються їх приборкати.

Актуально Зеленський не пов'язує пожежу на Луганщині з обстрілами бойовиків

Пожежі у Луганській області: останні новини

Станом на 1 жовтня 18:00 пожежники намагаються загасити понад 30 пожеж. Хоча ще 30 вересня їхня кількість складала аж 146.

Хоча ще 30 вересня їхня кількість складала аж 146. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапив 31 населений пункт.

на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапив 31 населений пункт. Рятувальники евакуювали понад 120 людей. На жаль, життя дев'ятьох осіб врятувати не вдалося . Ще 14 людей звернулися по допомогу до медиків.

. Ще 14 людей звернулися по допомогу до медиків. Загалом до гасіння залучили 1 554 людей та 220 одиниць техніки, зокрема й вертоліт. Роботи тривають цілодобово.

Серед версій виникнення пожежі – підпал або ж обстріл з боку бойовиків. Уряд виділить фінансову допомогу для подолання наслідків пожеж у Луганській області. У Верховній Раді теж пообіцяли сприяння. Наразі місцева влада підраховує збитки від займань.

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Пожежі на Луганщині / Фото ДСНС

Нові подробиці невдалої спецоперації із затримання вагнерівців

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов оприлюднив нові подробиці щодо спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера", яку нібито курували українські спецслужби. За його словами, спецоперацією займалися:

Головне управління розвідки Міноборони України,

Служба безпеки України,

спецслужби Туреччини.

Водночас загальну координацію, управління і фінансування операції здійснювали спільно зі спецслужбами США.

Бутусов посилається на документ "кримінальної справи з організації захоплення" 28 російських найманців на борту турецького літака, підготовлений 5-м управлінням Департаменту контррозвідки СБУ.

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Яким був план дій

Після вильоту з Мінська літак з вагнерівцями мав запросити екстрену посадку через пасажира, якому різко стало зле.

При цьому найманці не змогли б захопити літак, оскільки були б без зброї, а кабіна пілота була б надійно захищена від злому.

Учасників бійки на борту як і всіх інших підозрілих осіб затримали б при приземленні українські спецслужби.

Бутусов також зауважив, що борт підвищеної місткості мала надати саме Туреччина. В обмін на це українська сторона допомогла затримати в Одесі курда Ісу Озера, який був оголошений в розшук у Туреччині.

За схемою, один з пілотів і старший стюард, які мали б бути на борту, пройшли підготовку для подібних надзвичайних ситуацій. У салоні перебувало б четверо добре підготовлених до рукопашного бою співробітників спецслужб України, які контролювали салон з обох входів. Також у салоні мали б бути добровільні помічники, не позначені на схемі СБУ.

Що треба знати про затримання вагнерівців

Наприкінці липня у санаторії під Мінськом білоруські силовики затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Лукашенко тоді назвав затримання вагнерівців "надзвичайною подією" і заявив про "брудні наміри" Росії.

Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Лукашенко тоді назвав затримання вагнерівців "надзвичайною подією" і заявив про "брудні наміри" Росії. Однак ніяких звинувачень вагнерівцям офіційно так і не висунули, а вже за два тижні 32 з 33 чоловіків затриманих повернули в Росію. І це попри те, що українська сторона вимагала передати їх Україн і, адже частина з вагнерівців воювали на Донбасі у складі військ окупанта.

І це попри те, що і, адже частина з вагнерівців воювали на Донбасі у складі військ окупанта. Згодом у ЗМІ, з'явилася інформація про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби , які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17. Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Словенія дозволила в'їзд українцям

Словенія 30 вересня дозволила українцям не відбувати самоізоляцію після приїзду до країни. Однак для цього потрібно здати тест на COVID-19.

За яких умов можна не відбувати карантин

Не відбувати карантин тепер дозволили громадянам низки країн, зокрема, України. Однак тоді люди іноземці протягом 48 годин повинні здати тест на коронавірус. Якщо ж він виявиться негативним, від 10-денної самоізоляції можна відмовитись.

Якщо ж він виявиться негативним, від 10-денної самоізоляції можна відмовитись. Тест необхідно провести в певних установах чи організаціях. Наприклад, в Інституті мікробіології та імунології Словенії та Національній лабораторії Словенії з охорони здоров'я.

Крім цього, тест можна здати у всіх установах, які є у переліку Нацлабораторії.

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В Україні вирує циклон Зора

В Україну прийшов циклон Зора і вже встиг наробити чимало лиха. За прогнозами синоптиків, він вируватиме щонайменше до кінця цього тижня. Рятувальники попереджають про небезпеку та просять залишатися вдома.

Якої шкоди наробив циклон

У Харкові через потужні пориви вітру 5-метрова гілка впала на студентку. Дівчину госпіталізували з травмою голови, загрози життю немає.

через потужні пориви вітру 5-метрова гілка впала на студентку. Дівчину госпіталізували з травмою голови, загрози життю немає. На Херсонщині у приватному секторі міста затопило 6 вулиць.

у приватному секторі міста затопило 6 вулиць. У Львівській області без електрики залишилися понад 30 населених пунктів. В одній зі шкіл Львова під час уроку відрами збирали воду.

Наслідки циклона Зора в Україні / Фото "Суспільне Харків"