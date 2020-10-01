Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що не поєднує пожежі у Луганській області з обстрілами на Донбасі. Наразі слідство розглядає кілька версій, чому виникли займання.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження через пожежі. Про це президент заявив на брифінгу у Рівненській області, повідомляє 24 канал.

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Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, поки не можна назвати точну причину займань. Крім того, глава держави додав, що техніка до місць пожеж доїжджає швидко.

Що кажуть в ООС

Зауважимо, що в штабі ООС заявили, що пожежі спалахують через провокації з боку російських бойовиків. Окупанти обстрілюють українські позиції та застосовують трасуючі кулі.

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