Зеленський не пов'язує пожежу на Луганщині з обстрілами бойовиків
Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що не поєднує пожежі у Луганській області з обстрілами на Донбасі. Наразі слідство розглядає кілька версій, чому виникли займання.
Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження через пожежі. Про це президент заявив на брифінгу у Рівненській області, повідомляє 24 канал.
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Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж,
– наголосив Зеленський.
За словами президента, поки не можна назвати точну причину займань. Крім того, глава держави додав, що техніка до місць пожеж доїжджає швидко.
Що кажуть в ООС
Зауважимо, що в штабі ООС заявили, що пожежі спалахують через провокації з боку російських бойовиків. Окупанти обстрілюють українські позиції та застосовують трасуючі кулі.
Масштабні пожежі на Луганщині: що відомо
- Лісові пожежі у Луганській області спалахнули наприкінці вересня.
- Через сильні пориви вітру вогонь охопив території сіл Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.
- Щонайменше 8 людей загинули, близько 10 – травмовані.
- Понад 100 жителів сіл евакуювали.
- Аваков заявив, що ймовірною причиною пожежі могли бути підпали.