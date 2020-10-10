Азербайджан та Вірменія порушили режим перемир'я у Карабасі. Лише надвечір вогонь припинили. Олександр Лукашенко зустрівся у СІЗО з ув'язненими опозиціонерами. У Киргизстані знову заарештували експрезидента Атамбаєва. А також затвердили прем'єром Жапарова. В бойовиків на Донбасі помітили британські гвинтівки. Такими були головні новини суботи, 10 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні, 10 жовтня:

Зірване перемир'я у Нагірному Карабасі

Детально тут У Нагірному Карабасі зірвали перемир'я: Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного

Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану 9 жовтня сіли за стіл переговорів у Москві. Результатом зустрічі стала домовленість про перемир'я, яке мало розпочати діяти з 10 жовтня.

Проте війська, які перебувають у самому Нагірному Карабасі, про перемир'я, здається й не чули. Ще з ночі 10 жовтня тут продовжуються запеклі бої.

Сторони звинувачують одна одну

У зриві перемир'я Баку звинувачує Єреван і навпаки.

В Азербайджані запевнили, що внаслідок наступальної операції були вбиті вірменські військовослужбовці. Крім того, азербайджанські війська знищили танки, артилерійські установки, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

У Єревані кажуть, що перемир'я порушили азербайджанці

Своєю чергою, Вірменія повідомила про загибель 28 своїх військовослужбовців. Крім того, за словами Міноборони Вірменії, саме азербайджанські війська проігнорували перемир'я і о 12:00 відкрили вогонь по ділянці Караханбейлі. Водночас війська Нагірного Карабаху намагаються зупинити наступ.

Лише ввечері 10 жовтня у Баку заявили про припинення вогню

Лише надвечір 10 жовтня у Баку заявили, що таки припинили вогонь у Нагірному Карабасі. Азербайджанські військовослужбовці подавили вогневі точки противника.